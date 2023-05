García-Page : "Es una falta de respeto hacer una campaña nacional"

El presidente de Castilla - La Mancha y candidato del PSOE a revalidar cargo, Emiliano García - Page, se ha mostrado muy ilusionado con la campaña electoral, y se sorprende, ha dicho, “de que haya tanta motivación política a tanta distancia de las elecciones”.

Es una falta de respeto hacer campaña nacional

García-Page ha aseverado que le parece una falta de respeto que se utilice la campaña de elecciones autonómicas y municipales para hacer campaña nacional.

“Los que vengan de Madrid, si vienen dando para la Región, bien. Si vienen pidiendo que se vayan con las ganas. No le interesa a la Región… Es una falta de respeto al trabajo de los alcaldes y presidentes autonómicos”, ha manifestado.

El candidato socialista que no ha confirmado todavía que vaya a protagonizar un acto de campaña con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ya se haya conocido un acto para el 14 de mayo en Puertollano. “No tengo la agenda definitiva de campaña” ha dicho.

Lo que ha dicho la Unión Europea sobre la malversación es elemental

García-Page también ha hablado del aviso de la Unión Europea a España de que tiene que endurecer las penas de malversación que trató de rebajar.

“Lo que ha dicho Bruselas es elemental. Todo tipo de malversación es corrupción. A partir de ahí no tiene nada que ver con el planteamiento de los independentistas”, ha manifestado.

“Ya hay una jurisprudencia muy clara. Es de libro lo que planteó el Tribunal Supremo.”

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es una página muy dolorosa de la gestión política en Madrid y prefiero la opción de la Unión Europea de dejar claro que la malversación es un fenómeno grave de la corrupción”.

Lo de Núñez no se lo cree nadie

Ya en asuntos de índole regional, el candidato socialista ha afirmado que lo de Núñez “no se lo cree nadie”, en referencia a la polémica de las dietas cobradas indebidamente por Paco Núñez, presidente del PP de CLM.

“No solo es que no sea verdad, que ya es bastante insultante, es que además despachan a periodistas diciendo que ya lo han explicado. ¿Qué estaría diciendo el PP si hubiese sido yo quién hubiera cobrado esas dietas? Me estarían arreando por todos lados. Como mínimo utilicemos la misma vara de medir.”

Pactos con Ciudadanos

García-Page ha destacado que siempre ha querido mantener un perfil político de Gobierno para todos.

En relación a los pactos con Ciudadanos en diferentes puntos de Castilla - La Mancha, ha asegurado “que lo que puede ser raro fuera de aquí, aquí no lo es. Nuestra condición es incluyente. Es nuestra cultura política”.

El candidato socialista ha hecho un balance positivo de cómo se han desarrollado esos pactos con la formación naranja en la Región.

Aquí se ha pronunciado sobre la polémica en el Ayuntamiento de Albacete por los presuntos mensajes de la Policía Local. “ No son conscientes de que el alcalde de Albacete tiene muy claro que no se puede jugar con su honor. Al alcalde le pasa como a mí, pueden decir muchas críticas, pero en lo tocante a mi honorabilidad, voy a actuar muy en consecuencia. Es el único patrimonio que quiero tener.”

Contactos con Sumar

García-Page, que además, ha manifestado su deseo de incluir en su proyecto político a perfiles cercanos de la plataforma Sumar.

“También tengo que decir que hay muchísima gente que está en la órbita, que estamos contactando y que tenemos una relación muy buena…que el día de mañana me gustaría poder contar con gente del entorno de Sumar, digamos más a mi izquierda porque de fondo lo que me importa es que demos un mensaje de que aquí en la región no valen los frentismos, que es básicamente la moneda de curso legal que hay en la política española”.

Partido a partido

Sobre su futuro, García-Page no se plantea, ha dicho, si esta puede ser su última legislatura. “Cuando quieres pensar muy lejos no tienes perspectiva, hay que ir gestionando día a día…partido a partido”.