Eurocaja Rural aprueba por unanimidad las cuentas de 2021

El presidente de Eurocaja Rural resaltó el crecimiento experimentado el pasado ejercicio, tanto en número de clientes como en oficinas y profesionales, así como la particular lucha de la entidad contra la despoblación y la exclusión financiera, corroborando que es posible ligar rentabilidad con prosperidad, cumpliendo su objeto social con vocación de servicio y responsabilidad. Por su parte, el director general destacó la solvencia, rentabilidad y aumento del volumen de negocio alcanzados gracias a una gestión tan prudente como rigurosa y eficiente, que está produciendo una generación de resultados muy positiva y recurrente en el tiempo. El pasado año esta gestión se ejemplificó en un activo total de 9.080 millones de euros, una cifra de capital CET1 de 533 millones de euros y una morosidad del 1,72% muy inferior al resto del sector financiero, en un ejercicio marcado por los tipos de interés en negativo y los procesos de concentración del sector.

La Asamblea General de Eurocaja Rural ha aprobado esta mañana por unanimidad de los delegados presentes en el Palacio de Congresos de la entidad financiera (amplia participación cifrada en el 78,98% del capital social de la Entidad), la gestión social, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2021, además de fijar las líneas maestras de la política general de la Caja y examinar y aprobar las líneas básicas sobre el destino y aplicación del Fondo de Educación y Promoción (FEP) para el ejercicio 2022, entre otros puntos del orden del día.

La cuenta de resultados de 2021 acentuó la estrategia de crecimiento rentable y recurrente de la entidad, el margen bruto de 134 millones de euros obtenido y las dotaciones netas a provisiones y deterioro de activos por 8 millones de euros, alcanzando un resultado de la actividad de explotación de 45 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 39 millones de euros (12,98% superior al del ejercicio pasado).

Pese al entorno cambiante e inestable de 2021, Eurocaja Rural ha consolidado su solvencia y solidez gracias a su eficiencia y gestión prudente, e incrementado su volumen de negocio y número de clientes. Igualmente, ha ampliado su red comercial, generando empleo y riqueza al aperturar un total de 7 nuevas oficinas.

Desarrollo de la Asamblea

En sus intervenciones, tanto el presidente como el director general, Javier López Martín y Víctor Manuel Martín López, respectivamente, recalcaron la labor desarrollada por y para el crecimiento socioeconómico de todo el territorio donde opera la entidad, que aglutina ya 5 comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) y 12 provincias (Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Madrid, Ávila, Valladolid, Murcia, Alicante, Valencia y Castellón) y la rápida adaptación experimentada por la entidad para no solo adaptarse a los nuevos cambios experimentados (normativos, económicos, crisis sanitaria), sino también para crecer pese a esta coyuntura un año más. En este sentido, agradecieron la dedicación y profesionalidad plena de toda la plantilla.

"Estuvimos cuando hicimos falta, estamos cuando es preciso, y estaremos siempre, y cada vez con más presencia, al lado de quienes nos necesitan", apuntó el presidente.

Igualmente, hicieron especial alusión a la lucha particular de la entidad contra la despoblación y la exclusión financiera, frente al cierre generalizado de oficinas y procesos de concentración del sector, y al hecho de ligar rentabilidad con prosperidad, vocación de servicio con responsabilidad, propio de una entidad de economía social que prioriza prestar servicio al hecho de maximizar beneficios a toda costa.

Satisfacción por continuar creciendo salvaguardando los principios y valores

El presidente de Eurocaja Rural comenzó el orden del día de la Asamblea con la lectura de su preceptivo informe donde expuso su satisfacción "por continuar creciendo, creando empleo y puestos de trabajo, salvaguardando nuestros principios y valores, con responsabilidad y rigor. El compromiso con nuestra tierra y con nuestra gente trae consigo confianza, progreso y futuro".

A este respecto, indicó como hitos del ejercicio el ambicioso Plan de Expansión acometido en un contexto recesivo, abriendo nuevas oficinas no solo en nuevas ciudades (Valladolid capital y múltiples zonas de Levante) sino también en ubicaciones de escasa densidad demográfica, caso de Mejorada (Toledo, menos de 1.300 habitantes) o Lanzahíta (Ávila con sólo 800), como prueba de la accesibilidad y lucha contra la exclusión financiera, y el notable incremento experimentado en la plantilla y clientes. "En 2021 se produjo un incremento neto de plantilla de 37 personas en el Grupo Consolidado, más de un 3,3% de crecimiento. Además, incorporamos más clientes, hasta superar los 473.000. Gracias a una gestión rigurosa encabezada por nuestro director general y todo el Comité de Dirección conseguimos demostrar que rentabilidad y prudencia no son términos excluyentes" reseñó.

Por último, valoró las aportaciones efectuadas por el Fondo de Educación y Promoción (FEP), que alcanzaron los 4 millones de euros para el desarrollo de acciones de carácter cultural, promocional y de desarrollo territorial en 2021, y las iniciativas solidarias, formativas y sociales emprendidas por la Fundación Eurocaja Rural en beneficio de personas con discapacidad o colectivos en situación de exclusión, y acciones encaminadas a la investigación científica, el impulso de la sostenibilidad en el ámbito rural o la celebración de eventos de referencia ('Rural Summit Agro', 'Empuéblate', 'Digital Summit', etc).

"Gracias también a las instituciones públicas, empresas, autónomos, cooperativas, sector primario y a nuestros socios y clientes por seguir siendo parte esencial de este proyecto. Y al Consejo Rector por su apoyo y por permitir que no seamos una entidad más. Por confiar en quienes somos y en lo que hacemos, siendo fieles a las célebres palabras de Cicerón: "Nadie que confíe en sí mismo envidia la virtud del otro".

Estrategia de crecimiento rentable y recurrente impulsando un modelo de negocio innovador y eficiente

Por su parte, el director general de Eurocaja Rural analizó con detalle la actividad emprendida por la Entidad en un contexto macroeconómico "convulso, caracterizado por la gran incertidumbre y volatilidad", realizó una revisión pormenorizada del Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio y reflexionó sobre aspectos estratégicos de la gestión acometida.

En este último apartado, resaltó "la profesionalidad de nuestros equipos, la flexibilidad de los mismos o el conocimiento del negocio en el que operamos" como aspectos importantes en la adaptación de la Entidad al entorno sumamente complejo imperante.

Sobre el Plan de Expansión, indicó que "destaca por ser prudente y eficiente. Prudente porque nos ubicamos en lugares en los que identificamos un claro déficit en prestación de servicio y por tanto un potencial rendimiento recurrente de nuestro modelo de negocio. Y eficiente porque nuestra estrategia representa un reducido impacto en la ratio de eficiencia", mientras que sobre la importancia que Eurocaja Rural proporciona a la lucha contra la exclusión financiera y la despoblación del mundo rural subrayó que "en la actualidad nos mantenemos como única referencia financiera en 65 localidades desde las que mantenemos una oficina abierta plenamente funcional. Y próximamente habrá más. Es raro el mes en que alguna entidad no confirma públicamente nuevos cierres que profundizan en la ya claramente vigente exclusión financiera. En Eurocaja Rural no pensamos en absoluto que esta sea la estrategia correcta. ¡Estuvimos, estamos y estaremos! ¡Aquí no te enviamos al cajero!".

Martín López valoró el importante esfuerzo realizado por la Entidad para impulsar un modelo de negocio innovador y rentable, que sumó en 2021 "más de 77 clientes diarios (incremento de 19.517 en un ejercicio)". "Somos una entidad financiera auténticamente omnicanal. Podemos atender a nuestros socios y clientes desde cualquiera de nuestras 417 oficinas o desde nuestra potente banca digital o telefónica. Eurocaja Rural contaba con 343.480 clientes de banca electrónica al 31 de diciembre de 2021 lo que representa un incremento excepcional del 11,93% respecto al ejercicio anterior".

Igualmente, recalcó la cifra de inversión crediticia (4.663 millones de euros), el activo total alcanzado de 9.080 millones de euros, la magnífica efectividad en la gestión de la morosidad (situada en el 1,72% y con una ratio de cobertura de saldos irregulares holgadamente superior al 100%) y la cifra de capital CET1 de 533 millones de euros (17,15%, a prudente distancia del 11,63% requerido por el supervisor Banco de España), garantías de fortaleza, solvencia y estabilidad.

De cara a futuro, apuntó la necesidad de concentrar los objetivos en "el cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes, la mejora de la productividad o la combinación adecuada de rentabilidad y riesgo", entre otros, y siempre teniendo presente la finalidad de la Entidad: "Es indudable que la responsabilidad social primordial de Eurocaja Rural es la de ser una entidad cada vez más eficiente, dinámica e integrada en la sociedad en la que opera y ejerce su actividad".