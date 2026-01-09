¡Conecta tu futuro! Cocemfe busca 92 personas en Toledo

La iniciativa, financiada por la Junta en el marco de la convocatoria de acciones para la mejora de la empleabilidad y la Confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica CLM inserción, se prolongará hasta 2027, según ha informado la entidad por nota de prensa.

El objetivo es lograr la inserción laboral de al menos un 10 % de las personas participantes y promover el empoderamiento laboral de todas ellas.

El proyecto está dirigido a personas desempleadas o trabajadoras en búsqueda de empleo que afrontan especiales dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral: jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, personas LGTBI, solicitantes de protección internacional y otros colectivos en riesgo de exclusión.

La metodología se basa en itinerarios personalizados de inserción, que incluyen tutorías individuales, formación en competencias digitales, talleres de habilidades personales y profesionales, técnicas de búsqueda activa de empleo y orientación para la mejora de la cualificación.

Además, se llevará a cabo un trabajo de intermediación con el tejido empresarial para identificar oportunidades laborales ajustadas al perfil de cada participante y facilitar su contratación.

El programa se desarrolla en coordinación con los Servicios de Intermediación Laboral de la Junta y con las Oficinas Emplea de los distintos territorios.

Enrique Alarcón, presidente de CLM Inclusiva, ha señalado que "este proyecto refuerza nuestro compromiso con la inclusión sociolaboral, ofreciendo apoyos personalizados para que las personas en situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder a oportunidades reales de empleo en Castilla-La Mancha".