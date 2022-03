Castila - La Mancha cierra los trasteros y garajes de los 'Pisos Negros' de Toledo para evitar actos criminales

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, al ser preguntado por la operación de unidades de elite de la Guardia Civil que se ha llevado a cabo en estos domicilios, según adelanta este miércoles La Tribuna de Toledo.

El Gobierno regional está negociando con los vecinos rebajarles el alquiler por las molestias de cerrar los trasteros y garajes, ha explicado el consejero.

Hernando, que ha recordado que hay una treintena de viviendas que fueron ocupadas durante el confinamiento inicial y sobre las que se han interpuesto denuncias y querellas por parte del Gobierno regional, ha dicho que hay otras viviendas que están vacías y otras que están ocupadas por gente que legítimamente tiene derecho a ellas, independientemente de que paguen o no paguen el alquiler.

Ha asegurado que para arreglar lo que está sucediendo en esta promoción se necesita la ayuda de todo el mundo. "Ayudan de los vecinos, de la Policía y de la Guardia Civil, del sistema judicial y ayuda de otras instituciones", ha declarado el consejero de Fomento.

Asimismo, ha manifestado que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende recuperar las 148 viviendas de dicha promoción, por lo que ha tenido que tomar la medida "drástica" de cerrar los trasteros y los garajes e invertir 400.000 euros en arreglar "las cosas que rompen" y en blindar las tomas de luz y de agua.

Ha dejado claro que la política del Gobierno regional respecto a las ocupaciones ilegales en la vivienda pública "no es la de mirar a otro lado" y por lo tanto, ha afirmado, se utiliza "todo el poder de la ley para que haya justicia".

Dicho esto, ha advertido de que "las 148" de Toledo "es un hueso duro de roer". "Sabemos que tenemos que tomar decisiones, las estamos tomando, aunque algunas no dependen de nosotros y por eso estamos pidiendo ayuda", ha subrayado.

Además, ha pedido a los vecinos, "no a todos", que se "dejen ayudar" porque ha habido algunas actitudes con la que el consejero --ha abundado-- no está de acuerdo. En el caso de que no se dejen ayudar, ha amenazado, con "cortar todo tipo de comunicación" y el Gobierno regional va a tener que tomar medidas mucho más serias.