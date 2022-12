Cáritas Toledo arranca su campaña de recogida de alimentos en Alcampo

Del viernes, 16, a las 16.00 h al domingo, 18 de diciembre, Cáritas Diocesana de Toledo llevará a cabo en Toledo la Campaña de Navidad 2022, que tiene como objetivo recoger alimentos y productos de higiene personal, así como donativos económicos.

Esta Campaña de Navidad se realiza gracias al compromiso de empresas como Alcampo Toledo que hacen posible que se pueda llevar a cabo, y también gracias a un centenar de voluntarios –entre ellos trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesana, profesores de colegios, cofradías, Acción Católica Toledo, y parroquias de Toledo- que ayudarán a sensibilizar y a dar voz a los más necesitados.

Los alimentos y productos más necesarios son: aceite, legumbres, cacao en polvo, galletas, pasta, conservas, arroz, leche, azúcar y pañales.

Todo lo recogido en estos tres días se clasificará en el Centro de Distribución “Virgen del Sagrario” de Cáritas, y se destinará a las familias acompañadas por la entidad en toda la Archidiócesis de Toledo y a los distintos centros de Cáritas (Albergues, Hogar 2000,), siendo un importante balón de oxígeno para poder ayudar a miles de personas de toda las parroquias de la Archidiócesis de Toledo en los próximos meses.

Esta Campaña, que lleva por lema “Comparte tu Luz”, está marcada por la elevada inflación que está provocando que las familias con menos recursos no tengan fondos para poder hacer frente a todos los gastos, viéndose abocadas a acudir a Cáritas. Así desde la entidad se constata cómo ha aumentado el número de personas que llega a las acogidas, no porque hayan perdido el trabajo, sino porque no pueden pagar suministros, como medicamentos o la vivienda o la alimentación.

Así la falta de acceso a la vivienda, por la carencia de inmuebles y los elevados precios del alquiler hacen que muchas de las familias tengan que vivir en condiciones infrahumanas.

Cáritas Diocesana de Toledo hace un llamamiento a la solidaridad y a la generosidad de todos los ciudadanos para que colaboren en esta campaña de recogida de alimentos y puedan realizar donaciones económicas, que permitan ayudar a las personas con el pago de la vivienda y suministros.

Se pueden hacer donativos económicos en www.caritastoledo.com y por bizum en el 00488.