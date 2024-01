Aseguran que el Ayuntamiento plagia el Plan de Igualdad y piden la reprobación de Marisol Illescas

Según ha querido dejar claro Abellán, “esto no significa que el Plan de Valdepeñas no sea un buen plan, significa que Toledo se merece su propio Plan de Igualdad y que hay que ponerse ya a trabajar por la ciudad”.

Abellán manifestó que para llegar a ese documento final que allí se presentaba había que llevar a cabo una serie de pasos previos, como son la evaluación del II Plan de Igualdad, aún vigente, un contacto con todas las entidades, tejido social y todos los actores de la ciudad que trabajan por la igualdad, un mapa de los recursos disponibles y un diagnóstico de la situación real de Toledo.

Así lo denunció ayer en el Consejo Local de la Mujer la viceportavoz socialista, Ana Abellán, y pidió su inmediata retirada de este Plan.

“no existe ni un diagnóstico previo, no se ha trabajado con las entidades, y lo más grave de todo es que la propia concejala ni nadie de su equipo se había leído el documento que ayer presentaron” ha indicado la viceportavoz socialista, quien ha recalcado que “esto es inadmisible y no vamos a tolerar que nos sigan tomando el pelo en cuestión de igualdad”.

Aunque lo más sorprendente, ha recalcado la edil socialista, es que Marisol Illescas no conociese el contenido de este plan y no supiese qué recursos se han especificado en él para trabajar por la igualdad en Toledo. En el borrador presentado por el Ayuntamiento se especifican recursos y áreas que no existen en nuestra ciudad ni en el organigrama del ayuntamiento, como son la Universidad Popular, el área de agricultura y el área de nuevas tecnologías, entre otros. “Es curioso que aparezcan todos estos recursos que no tenemos y que no aparezca el principal recurso municipal de Toledo como es la Casa de Acogida, que trabaja en la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género”.

“Han empezado la casa por el tejado”, ha afirmado la concejala, lo que demuestra el interés que el equipo de Gobierno del PP y VOX tiene por la igualdad real entre hombres y mujeres en la ciudad de Toledo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de la ciudad de Toledo, va a pedir la reprobación de la concejala del equipo de gobierno, Soledad Illescas, y así pueda dar las explicaciones oportunas.