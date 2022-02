La AECC recuerda que "No todos somos iguales frente al cáncer"

Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con diferentes actividades en la provincia de Toledo.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha presentado el primer informe sobre la inequidad en Cáncer en España, que refleja los siguientes datos:

El 42% de las Comunidades Autónomas no cuenta con regulaciones específicas de prevención respecto al humo del tabaco y solo el 10% ofrece atención psicológica especializada.

Entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000€ y casi 30.000 personas diagnosticadas podrían no asumir estos gastos por su situación de vulnerabilidad.

100.000 personas son diagnosticadas cada año con tumores cuya supervivencia es baja o está estancada, por lo que, es necesario impulsar al máximo su investigación.

La Asociación ha recordado que no todas las personas son iguales frente al cáncer y, ante esa situación, las desigualdades tienen un impacto directo en las oportunidades de las personas para hacer frente al cáncer.

No todas las personas tienen acceso a entornos saludables para prevenirlo desde la infancia ni a medidas preventivas para detectarlo precozmente; no todas las personas que son diagnosticadas de cáncer y sus familiares tienen garantizada una atención integral y continuada; y no todos los cánceres se investigan en la misma medida, lo que significa que hay pacientes que pueden tener menores posibilidades de supervivencia.

Actividades en Toledo

La AECC instala mesas informativas para hacer divulgación de la Campaña en Toledo y Provincia. Se iluminarán en verde durante el fin de semana diferentes lugares emblemáticos (Toledo y Talavera).

En Toledo capital, además, se instalará una carpa en la plaza del Ayuntamiento.