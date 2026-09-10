Sandra Sánchez inmortaliza sus logros dando nombre al polideportivo 1º de Mayo

Durante el acto, el alcalde, José Julián Gregorio, destacó que este reconocimiento homenajea tanto la trayectoria deportiva de Sandra Sánchez como su dimensión humana y su vinculación con Talavera. La deportista agradeció emocionada el homenaje, recordando que en este pabellón disputó sus primeras competiciones.

El mural, realizado por el ceramista Nicolás Varas, mide 2,5 metros de largo por 1,25 de alto y ha supuesto una inversión municipal de 5.000 euros, junto con la instalación de la nueva placa exterior.