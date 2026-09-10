Sociedad

Sandra Sánchez inmortaliza sus logros dando nombre al polideportivo 1º de Mayo

El polideportivo municipal Sandra Sánchez Jaime - 1º de Mayo cuenta desde esta semana con una placa identificativa y un mural cerámico conmemorativo dedicado a la campeona olímpica talaverana.

Redacción

Talavera de la Reina |

Sandra Sánchez inmortaliza sus logros dando nombre al polideportivo 1º de Mayo
Sandra Sánchez inmortaliza sus logros dando nombre al polideportivo 1º de Mayo | .

Durante el acto, el alcalde, José Julián Gregorio, destacó que este reconocimiento homenajea tanto la trayectoria deportiva de Sandra Sánchez como su dimensión humana y su vinculación con Talavera. La deportista agradeció emocionada el homenaje, recordando que en este pabellón disputó sus primeras competiciones.

El mural, realizado por el ceramista Nicolás Varas, mide 2,5 metros de largo por 1,25 de alto y ha supuesto una inversión municipal de 5.000 euros, junto con la instalación de la nueva placa exterior.

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