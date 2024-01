Descubre los grandes protagonistas del inicio del año en el Corte Inglés de Talavera

El Corte Inglés de Talavera de la Reina espera recibir más de 25.000 visitas durante esta primera semana de 2024.

El final de la Campaña de Navidad y la llegada de los Reyes Magos hacen que en estos días la actividad se centre en la sección de Juguetería, donde ya se pueden entregar personalmente las cartas al Cartero Real de SS.MM. de Oriente, cada día, en horario de 11:00 a 13:00h y por la tarde entre 18:00 y 20:00h.

Este año algunos de los juguetes más solicitados por las niñas y niños de Talavera son: Nancy Aitana, Bitzee, Furby omarcas habituales como Barbie.

FELIZ 2024

El Corte Inglés lanza la campaña “Feliz 2024” con grandes descuentos de hasta el 40% en todas las áreas de venta. Hasta el 5 de enero, la compañía ha preparado una amplia oferta en todos los departamentos. Moda, lencería, perfumería, accesorios, electrónica, electrodomésticos, deportes y hogar son los espacios que, entre otros, tendrán descuentos en una amplia selección de artículos y marcas.

Entre las principales ofertas hay que señalar desde un 15% de descuento en toda la marca Dyson. En el área de deportes, destacan una selección de calzado deportivo al 30% de las marcas Adidas, Nike, Under Armour, Le Coq Sportif, New Balance y Salomon, así como otro 30% en textil deportivo en las firmas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, The North Face, Columbia, Champion, John Smith, +8000, Ternua y Helly Hansen.

ROSCONES DE REYES

El Corte Inglés incluye este año en sus roscones de Reyes alrededor de 30.000 euros en premios, entradas a espectáculos, tarjetas regalo, experiencias, viajes y estancias en hoteles de hasta 4 estrellas.

Entre los premios que esconden los roscones de Reyes de El Corte Inglés destacan tarjetas regalo por importe de 50 euros para comprar en alimentación, droguería y perfumería; entradas en “Butaca de Oro” para ver el musical de Matilda, que incluye una visita guiada al backstage con acceso por entrada VIP; y 42 estancias en una selección de la cadena “OHTELS”, que consistirá en una noche para dos personas en régimen de media pensión y en habitación doble estándar. Los premios más importantes son cinco viajes a Punta Cana con el operador Newblue, en estancia de siete noches en habitación doble, en hotel de 4 estrellas en régimen de todo incluido.

Hasta el próximo día 6 de enero, todos los clientes que realicen una compra de roscones de la marca El Corte Inglés Selection en el Supermercado, tanto en tienda física como en web y app, recibirán un 2º tiquet de participación cuyo código deberán introducir en elcorteingles.es/promo-roscones. Una vez introducidos los datos, el cliente participará en el sorteo de los regalos. Posteriormente, descubrirá si es ganador de uno de los premios.

El Corte Inglés elabora en total unos 825.000 roscones para esta campaña de Navidad, los cuales se producen en el obrador ubicado en la localidad madrileña de Valdemoro. La compañía ofrece hasta 26 variedades diferentes de roscones, con distintos sabores y pesos. Para elaborar estos roscones, se utilizan más de 710 toneladas de materias primas, unos 188.000 kilos de harina, 94.000 litros de huevo, unos 180.000 litros de nata pura, 46.000 kilos de azúcar, más de 24.000 kilos de mantequilla, más de 45.000 kilos de fruta confitada, unos 8.000 kilos de almendra y alrededor de 8.000 kilos de levadura, 13.000 litros de agua de azahar y unos 15.000 kilos de raspadura de cítricos, entre otros ingredientes.

El Roscón de Reyes del Grupo El Corte Inglés ha sido seleccionado por organizaciones independientes y en más de una ocasión como el de mejor calidad de la distribución española, situándolo a la altura de los dulces artesanos de pastelería y con un precio muy atractivo. Detrás de ello hay un esmerado trabajo y una cuidada elaboración en la que se afanan más de 200 pasteleros en los obradores de El Corte Inglés. Receta tradicional con más de 46 años de antigüedad, la cual ha pasado de generación en generación, innovación para las nuevas propuestas que se lanzan cada año y materias primas de primera calidad, son los elementos bajo los que se formulan los roscones del grupo de empresas El Corte Inglés.