Los pediatras no emitirán dispensas de asistencia a las escuelas

Inicio curso escolar

El Colegio de Médicos de Cuenca ha advertido que los profesionales de Atención Primaria no están obligados a emitir informes para la dispensa de la asistencia clase, en relación a la vulnerabilidad particular de los escolares ante un posible contagio de SARS-CoV2. Es decir, que no certificarán estados de salud con una finalidad predeterminada ante esta pandemia COVID-19.