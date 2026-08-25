Muere un hombre atropellado por su propio vehículo en Buendía

Un hombre, cuyos datos de filiación no han trascendido, ha fallecido en las inmediaciones del embalse de Buendía atropellado por su propio vehículo estacionado sin el freno de mano.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se produjo sobre las 21.15 horas de este lunes, en las proximidades del acceso al embalse desde la CM-2000, cuando el vehículo se precipitó contra el hombre que había acudido a practicar pesca recreativa.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias, el afectado ha fallecido en el lugar de los hechos, siendo necesario el despliegue de un equipo de bomberos del parque de Tarancón para liberarle de debajo del vehículo. También han acudido agentes de la Guardia Civil.