Lorenzo Higueras será el cartelista de las fiestas de San Mateo 2026

El artista conquense Lorenzo Higueras será el encargado de realizar el cartel anunciador de las fiestas de San Mateo 2026. Higueras afronta el encargo como una oportunidad para representar las fiestas y la esencia de su ciudad, algo que asegura que supone para él "un motivo de orgullo".

El joven pintor desarrolla su obra utilizando la boca, ya que padece artrogriposis múltiple congénita, una enfermedad que le impide mover los brazos. No será la primera vez que su trabajo sirve como imagen de unas fiestas de la capital, pues en 2023 fue también el cartelista del Carnaval de Cuenca.

Higueras compagina actualmente su faceta artística con sus estudios de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha. Forma parte además de la Escuela de Dibujo y Pintura de Víctor y Damián de Dios.

El artista pertenece también a la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, organización que reúne a creadores que, debido a discapacidades físicas derivadas de enfermedades o accidentes, no pueden utilizar las manos para desarrollar su obra artística.