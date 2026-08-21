Iñigo Asensio, inversor del Conquense: “El objetivo es subir”

La Unión Balompédica Conquense continúa avanzando tanto en el plano deportivo como en el institucional. Iñigo Asensio, inversor del club blanquinegro, ha repasado la actualidad de la entidad y algunos de los proyectos que marcarán los próximos meses, entre ellos el evento previsto para el 10 de octubre, la ampliación de La Fuensanta y el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva.

Uno de los asuntos destacados ha sido el evento que se celebrará el 10 de octubre con motivo del 80 aniversario del Conquense. Asensio ha explicado que la intención del club va más allá de la propia celebración, ya que se pretende implicar también a otras entidades deportivas de la ciudad y buscar nuevas fórmulas de financiación. “Lo que queremos es demostrar que, a través de la actividad empresarial, se pueden generar ingresos que permitan ayudar a los clubes a largo plazo”, ha señalado. Además, ha avanzado que este será el primero de varios eventos que esperan organizar durante el año.

En el apartado social, el Conquense ya ha alcanzado los 3.000 abonados y desde el club confían en poder seguir aumentando esa cifra. Asensio ha reconocido que le gustaría llegar a los 3.500, aunque considera más importante la asistencia que registre el estadio durante la temporada. La previsión es que las diferentes iniciativas previstas para los días de partido permitan reunir de media a alrededor de 4.500 espectadores.

Precisamente, la ampliación de La Fuensanta continúa en marcha. Según ha detallado el inversor, las obras permitirán aumentar la capacidad del estadio hasta los 9.000 asientos, una actuación que espera que esté finalizada en octubre. “Estamos ya ejecutando la finalización de la ampliación y creo que en el mes de octubre podremos contar con los 9.000 asientos que dijimos”, ha indicado. Paralelamente, se están llevando a cabo mejoras en los baños y en una nueva zona destinada potencialmente al cuerpo técnico.

La mejora de las instalaciones abre también la posibilidad de que Cuenca pueda acoger encuentros de categorías inferiores de la selección española. Sin embargo, Asensio ha mostrado cautela ante esa opción y ha insistido en que cualquier evento de este tipo debe ser beneficioso para el club. Ha explicado que, aunque La Fuensanta estaría preparada para recibir a una selección como la Sub-21, la entidad no quiere asumir costes que no tengan un retorno económico.

En lo deportivo, el mensaje ha sido mucho más contundente. Asensio se ha mostrado satisfecho con la confección de la plantilla y ha dejado claro cuál es el objetivo del Conquense esta temporada: el ascenso. “No nos escondemos y no se esconde nadie: este equipo tiene que subir este año”, ha afirmado.

Por último, el club sigue trabajando en su conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Asensio ha explicado que ya se ha presentado buena parte de la documentación necesaria y que recientemente se les ha solicitado información adicional. Si el proceso avanza sin contratiempos, la previsión es que la transformación pueda completarse en los próximos cinco meses.