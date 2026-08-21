ACTUACIÓN EN EL PARQUE DE SAN JULIÁN

El Consorcio proyecta 274.400 euros para restaurar el quiosco de música y los aseos del Parque de San Julián

El proyecto técnico ha salido a información pública durante 20 días hábiles y contempla la restauración de dos de los elementos más reconocibles del céntrico parque conquense

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Foto de familia de los participantes de la carrera en el parque de San Julián de Cuenca, este domingo
Foto de familia de los participantes de la carrera en el parque de San Julián de Cuenca, este domingo | amiab

El Consorcio de la Ciudad de Cuenca ha sometido a información pública el proyecto técnico para restaurar el quiosco de música y el edificio de aseos del Parque de San Julián, una actuación con un presupuesto total de 274.400 euros, IVA incluido.

La inversión se divide en 226.776,86 euros correspondientes a la ejecución de los trabajos y otros 47.623,14 euros de IVA. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Ignacio Vignolo Pena, de Mota y Vignolo Arquitectos, y corresponde a una revisión fechada en mayo de 2026.

La documentación permanecerá expuesta al público durante un plazo de 20 días hábiles, en el que podrán presentarse alegaciones al proyecto.

El anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia no concreta las intervenciones arquitectónicas previstas ni el calendario de ejecución, por lo que esos detalles quedarán pendientes de conocerse cuando avance la tramitación o se haga público el contenido completo del proyecto técnico.

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