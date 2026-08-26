El Concurso Nacional de Saltos de Cuenca celebra sus 70 años con todas las plazas cubiertas

El Concurso Nacional de Saltos de Cuenca alcanza este año su 70ª edición con todas las plazas de participación cubiertas apenas unos días después de abrirse las inscripciones. La competición contará con cuatro pruebas diarias y culminará el domingo con la disputa del Gran Premio. El sábado se celebrará además un pequeño Gran Premio en el que los diez mejores clasificados accederán a una segunda manga contra el cronómetro. La programación mantiene también una prueba de 1,10 metros destinada específicamente a los jinetes locales.

El director técnico, Juan Fernández de Mesa, ha destacado el nivel y la igualdad de los participantes, con cerca de medio centenar de jinetes, muchos de ellos con varios caballos, y el regreso de competidores que llevaban varias temporadas sin participar en Cuenca. Una de las novedades estará en el sistema de apuestas, que ha reforzado tanto su informatización como las conexiones después de los problemas registrados el pasado año. Las apuestas seguirán costando dos euros y no será necesario instalar ninguna aplicación.

La jefa de apuestas, Carmen de la Hoz, ha explicado que en 2025 se movieron alrededor de 80.000 euros, frente a los aproximadamente 60.000 de la edición anterior. Este año, con las mejoras técnicas introducidas, la organización espera acercarse a los 90.000 euros. El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha destacado especialmente los 70 años de historia de una competición plenamente integrada en San Julián y la expectación que continúa generando entre conquenses y visitantes.