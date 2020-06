Conciliación: campamentos en urbanizaciones

Con grupos de máximo nueve niños más el monitor, este colectivo plantea llevar las actividades a las zonas residenciales para ayudar a los padres a conciliar la vida laboral y familiar en un entorno seguro y junto al domicilio.

"Emociona" imparte habitualmente talleres para Cruz Roja o Fundación Secretariado Gitano, y colabora con ayuntamientos de la provincia además de con la Federación de Padres y Madres de Cuenca (Fampa Cuenca), según recoge su página web.

Eso sí, en las actividades será obligatorio el uso de mascarillas para mayores de 6 años cuando no se pueda garantizar la distancia mínima y los padres tendrán que firmar un documento en el que se asegure que los niños no han tenido síntomas compatibles con la enfermedad y que no han estado en contacto con afectados.

Emociona / Cuenca

Las actividades se plantean de junio a septiembre de 8 a 20 horas.

