CEOE CEPYME Cuenca alerta sobre el descenso de exportaciones todos los meses

Cuenca lamenta que el mercado exterior, que es una gran oportunidad para nuestras empresas, especialmente para las de alimentos y bebidas, está reduciéndose, lo que limita la capacidad de crecimiento de nuestras empresas. Además, la empresa muestra su preocupación por este descenso que sin duda afecta a las ventas de muchas empresas, especialmente del sector de alimentos y bebidas, unas empresas que protagonizan una de cada cuatro transacciones que se hacen al exterior.

En cuanto a las causas tiene claro que la inflación que sufre nuestra provincia acaba trasladándose a los procesos de producción y a los productos y esto les hace menos competitivos, a lo que hay que sumar los distintos conflictos bélicos en el planeta que limitan en gran manera también estas operaciones internacionales.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa indica que de enero a junio de de 2026 se han exportado productos y servicios desde la provincia de Cuenca por valor de 324 millones de euros, un descenso del -25,2% sobre estos mismos meses del año anterior tras descender estas operaciones en 109,4 millones de euros. Junio de 2026 ha colaborado a esta dinámica negativa con exportaciones por valor de 53,7 millones de euros, 8,3 millones menos que este mes del año pasado, un retroceso del -13,13.

Esta bajada general de las exportaciones tiene a los alimento y bebidas como el sector más damnificado al ser el de mayor potencial exterior y pasa de exportar por valor de 310,2 millones de euros en la primera mitad de 2025 a retroceder a los 245,2 este año, es decir 65 millones de euros menos y un retroceso del -20,9%. Pese a esta importante bajada, nuestros productos agroalimentarios siguen siendo el referente exportador al suponer un 75,7% del total de las ventas a otros países. Le sigue con un 13,8% de las ventas totales a otros países el sector de bienes de equipo que muestra una dinámica positiva con 44,6 millones de euros, creciendo respecto al año pasado a pesar de las dificultades.

Nuestra provincia no solo ha reducido sus ventas a otros países, sino que también ha limitado de manera importante sus compras a productos y servicios realizados en el extranjero. Así, las importaciones siguen a la baja y a mitad de año se sitúan en 170 millones de euros que hemos comprado los conquenses desde otros países, 33,1 menos que el año pasado, un retroceso del -16,3%. Con los descensos de exportaciones y de importaciones el saldo sigue siendo positivo en la provincia de Cuenca, aunque en una cifra inferior a la del año anterior. En concreto el resultado de restar las importaciones a las ventas a otros países da como resultado 154 millones de euros en la provincia de Cuenca, que son 76,3 millones de euros menos que el año pasado en estas fechas, un retroceso porcentual del -33,14%.