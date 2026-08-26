Castellano hace un balance «altamente positivo» de San Julián y defiende mantener el actual recinto ferial

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Cuenca, Alberto Castellano, ha realizado un primer balance «altamente positivo» de la Feria y Fiestas de San Julián 2026 y ha defendido, al mismo tiempo, la continuidad del actual recinto ferial. El edil considera que la elevada participación registrada durante los primeros días y la satisfacción trasladada por los feriantes respaldan el modelo actual, aunque asegura que el Ayuntamiento seguirá escuchando las propuestas de los diferentes sectores.

Castellano se ha pronunciado sobre ambas cuestiones durante la presentación del 70º Concurso Nacional de Saltos de Cuenca, cuando todavía quedan varios días de programación antes de cerrar definitivamente esta edición de San Julián. El responsable de Festejos asegura que el Ayuntamiento está «bastante satisfecho, contento y orgulloso» con el desarrollo de las fiestas. Muchas de las actividades están alcanzando prácticamente el lleno de sus aforos, tanto entre el público adulto como en las propuestas dirigidas a los más pequeños.

Especialmente elevada está siendo la participación en las actividades infantiles del Parque de Santa Ana. Ante esta respuesta, el Consistorio estudiará fórmulas para ampliar los espacios disponibles y poder dar cabida a más público en futuras ediciones. Castellano también ha destacado el funcionamiento de los conciertos de San Julián. Este año se ha pasado de tres a cinco actuaciones, distribuidas durante dos fines de semana, sin incrementar el presupuesto destinado a esta programación. El objetivo municipal pasa ahora por continuar mejorando el espacio de conciertos y estudiar una futura ampliación de su aforo.

A ello se suma, según el concejal, la respuesta obtenida en los festejos taurinos y el resto de actividades, así como las buenas perspectivas para el Concurso Nacional de Saltos, que ha completado todas sus plazas de participación. Otro de los aspectos que Castellano considera especialmente relevante es que, hasta el momento, no se hayan registrado incidencias destacables durante las fiestas, algo que ha vinculado también al comportamiento de vecinos y visitantes.

DefeDefensa del actual recinto ferial

Este balance ha servido también a Castellano para defender el actual recinto frente a las propuestas planteadas desde la Agrupación de Hostelería sobre su ubicación y sobre la posibilidad de concentrar un mayor número de actividades festivas en una misma zona. La apuesta municipal, según ha explicado, pasa por mejorar las instalaciones existentes. Este mismo año se han invertido alrededor de 60.000 euros en actuaciones sobre el cableado y la línea de baja tensión, destinadas a facilitar el trabajo de los feriantes y aumentar la seguridad.

El concejal sostiene además que los propios feriantes han trasladado al Ayuntamiento su satisfacción con la actividad registrada durante el primer fin de semana. A ello añade la elevada demanda para instalarse en la feria como otro indicador del funcionamiento del espacio. «El grueso de los participantes en el recinto está contento», ha defendido Castellano, quien considera que estos profesionales se encuentran cómodos con la ubicación actual.

El Ayuntamiento tampoco comparte, por el momento, la posibilidad de concentrar buena parte de la programación en torno al recinto ferial. Castellano considera que trasladar allí actividades infantiles, conciertos y otras propuestas obligaría a reducir considerablemente la oferta y entraría en contradicción con el objetivo de llevar San Julián a diferentes puntos de Cuenca. En este sentido, ha destacado la implicación de 23 de las 24 asociaciones vecinales de la ciudad en las fiestas y otras actividades organizadas junto al Ayuntamiento. El responsable de Festejos tampoco considera que distribuir los eventos reste necesariamente público a la feria. Según su planteamiento, muchas de las personas que acuden previamente a conciertos, festejos taurinos u otras actividades terminan después desplazándose hasta el recinto ferial.

Con estos datos, Castellano sostiene que el modelo está funcionando y apuesta por perfeccionarlo antes que sustituirlo. No obstante, mantiene abierta la puerta a estudiar las propuestas de la Agrupación de Hostelería, los feriantes y otros colectivos de cara a próximas ediciones.