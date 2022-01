El artista José María Yturralde, Hijo Predilecto de Cuenca

LEER MÁS El doctor José Ramón Izquierdo, Hijo Predilecto de Cuenca a título póstumo

Yturralde (Cuenca, 1942) es uno de los pintores claves de la abstracción geométrica española y autor de una obra que liga ciencia y arte.

El pasado mes de diciembre se inauguró en la ciudad, en la Casa Zavala, la primera exposición en solitario en la capital del artista, denominada "Aspidiske", una muestra de un solo cuadro.

Esta muestra, vinculada a las actividades para conmemorar los actos del 25 aniversario de Cuenca como ciudad Patrimonio de la Humanidad, se puede ver hasta el 31 de enero.

Yturralde, con el alcalde y otros representantes políticos durante la inauguración de la muestra en la Casa Zavala, el pasado mes de diciembre | AYUNTAMIENTO DE CUENCA

El artista ha estado presente en la sesión plenaria este jueves, donde se le ha otorgado este reconocimiento, que ha culminado con un efusivo aplauso de los ediles de la Corporación municipal.

El artista ha declarado que "siempre" ha llevado en su corazón a esta ciudad "mágica".

"La he recorrido, la he vivido y ha sido la base de lo que he podido aportar en este mundo del arte, relacionado con la ciencia", ha agregado.

Valencia

Desde el año pasado, la fachada del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) luce una gran esfera de nueve metros de diámetro, con la que quiso hacer reflexionar sobre los conceptos del infinito y el universo a través de la abstracción.