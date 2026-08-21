El Albergue Fuente de las Tablas finaliza otro año más los Campamentos de Verano

La vicepresidenta de la Diputación de Cuenca, Emma Cano, y el diputado de Deportes y Juventud, Abel Fresneda, han clausurado en el Albergue Fuente de las Tablas una nueva edición de los Campamentos de Verano de la Diputación de Cuenca, organizados por el Servicio de Deportes de la institución provincial.

Cano y Fresneda han compartido parte de la jornada con los niños y niñas de entre 8 y 12 años que participan en el último turno de esta edición y han podido conocer de primera mano las diferentes actividades que se desarrollan en las instalaciones.

Los Campamentos de Verano comenzaron el pasado 25 de junio con un primer turno destinado a los más pequeños, de 6 y 7 años, al que han seguido durante los meses de julio y agosto otros cinco turnos dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 15 años.

La vicepresidenta ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta nueva edición y ha destacado que "los campamentos se han consolidado como una herramienta educativa integral en la que los niños y niñas disfrutan, conviven y aprenden mientras desarrollan valores como el respeto al medio ambiente, el trabajo en equipo y la responsabilidad".

La propuesta combina actividades deportivas y medioambientales en el entorno natural del Albergue Fuente de las Tablas con otras de carácter cultural, educativo y de convivencia. Todo ello mediante una metodología activa y participativa que permite a los participantes descubrir nuevas experiencias, desarrollar su autonomía personal y profundizar en el conocimiento y respeto por el medio natural.

Por su parte, Fresneda ha subrayado "la importancia de ofrecer a nuestros jóvenes alternativas de ocio saludable que les permitan disfrutar del deporte y de la naturaleza al mismo tiempo que hacen nuevas amistades y viven experiencias que, en muchos casos, recordarán durante toda su vida".

Entre las propuestas adaptadas a las diferentes edades se encuentran actividades deportivas y de aventura como senderismo e interpretación de la naturaleza, tiro con arco, tirolina, espeleología, puente tibetano o piragüismo. A ellas se suman juegos cooperativos, grandes juegos temáticos, veladas nocturnas, dinámicas de grupo, actividades socioculturales y juegos tradicionales conquenses.

Los participantes de este último turno han tenido, además, la oportunidad de disfrutar del programa Cuenca Eclipse puesto en marcha por la Diputación de Cuenca. De esta forma, el pasado 12 de agosto pudieron observar el eclipse total siguiendo un estricto protocolo de seguridad, una experiencia excepcional que se ha sumado a las actividades habituales del campamento.

Otro de los ejes fundamentales del programa es la sensibilización medioambiental, que se trabaja mediante talleres y actividades específicas destinadas a fomentar el conocimiento del entorno natural y concienciar sobre la importancia de su conservación.

En este ámbito destaca también la colaboración con los servicios de protección del medio natural. Siempre que las necesidades operativas lo permiten, los participantes visitan la Base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), donde conocen de primera mano la labor que desarrollan los profesionales encargados de la prevención y extinción de incendios forestales.

Durante estas visitas, los técnicos explican a los niños y niñas la importancia de proteger el patrimonio natural, las medidas necesarias para prevenir los incendios y los procedimientos que se siguen ante este tipo de emergencias. Una colaboración que este año se ha visto condicionada por unas necesidades operativas especialmente exigentes.

Cano y Fresneda han aprovechado la clausura para agradecer el trabajo desarrollado durante estos dos meses por el equipo de monitores y por todo el personal del Albergue Fuente de las Tablas, destacando su dedicación durante unas semanas de intensa actividad y con escasos periodos de descanso.

Asimismo, han entregado a los participantes unas camisetas alusivas al cuidado del medio ambiente y han compartido con ellos la comida como cierre de esta última jornada.

Con esta clausura finaliza una nueva edición de los Campamentos de Verano de la Diputación de Cuenca, una iniciativa plenamente consolidada dentro de la programación provincial de juventud y que en 2027 cumplirá 25 años desde su puesta en marcha.