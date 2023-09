El viernes entra en vigor la Ley de Bienestar Animal pero algunas medidas tendrán que esperar como el seguro o el curso de formación

El objetivo de la ley es luchar contra el maltrato, el abandono o el sacrificio de animales. Hay medidas que entran ya en vigor, como por ejemplo no dejar atado a un perro durante un tiempo cuando entremos a comprar a una tienda o un supermercado, o dejarlos en vehículos cerrados, expuestos al calor o al frío.

Pero entre los ciudadanos hay cierta preocupación por otros temas, según ha dicho en Onda Cero el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, José Ramón Caballero, como la obligatoriedad de suscribir un seguro de responsabilidad civil o la realización de un curso gratuito de formación para poder tener perro.

Caballero subraya que ambas medidas no entrarán en vigor a partir de este viernes, sino cuando se desarrolle el reglamento, para lo cual todavía no hay fecha.

También habrá que esperar al listado positivo de mascotas o de animales de compañía que se pueden tener.

La ley establece sanciones económicas que van desde los 500 a los 200.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción

CABALLERO CRITICA LA LEY Y LAMENTA UNA AGRESIÓN

Caballero opina que la Ley de Bienestar Animal está mal elaborada, no se ha contado con los profesionales y no trata la normativa de perros potencialmente peligrosos, una ley esta última que por otro parte hay que seguir cumpliendo. Además, se queja de que el Gobierno no cuente con los veterinarios para impartir los cursos de formación.

En cualquier caso, José Ramón Caballero ha pedido tranquilidad a la población y que cualquier duda que haya la consulten con el veterinario.

Por otro lado, ha lamentado que un veterinario de Ciudad Real haya sido agredido hace unas fechas cuando estaba realizando una guardia nocturna. Los hechos han sido denunciados.

También denuncia que el 50 o el 60 por ciento de animales que hay en la provincia de Ciudad Real no están identificados.