UGT solicita la convocatoria de huelga en Agrocuna de Daimiel "por impagos de la empresa"

UGT Ciudad Real, ya había denunciado los retrasos y los impagos salariales que los trabajadores/as de la empresa dedicada a la distribución de cebollas, llevan tiempo sufriendo.

"Agrocuna cuenta con 111 trabajadores en su planta daimieleña y se les ha llegado a adeudar hasta dos nóminas. Es más, todavía no han cobrado el pasado mes de julio", ha denunciado la organización sindical en nota de prensa.

UGT solicitó una mediación ante el jurado arbitral para denunciar este asunto y "el preacuerdo al que se llegó se está incumpliendo por parte de la empresa, que además se niega a constituir el comité de empresa para así empezar a mejorar la situación de estas personas".

Por este motivo, el sindicato ha solicitado una convocatoria de huelga urgente, tal y como ha explicado la secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez.

"Estamos hablando de trabajadores especialmente vulnerables, que necesitan su salario para hacer frente a sus pagos. No hemos tenido más remedio que dar un paso hacia delante para que la empresa se digne a pagar el salario a estos trabajadores.Y no sólo eso. Exigimos que se les pague todos los meses regularmente y sin retrasos, y que de manera urgente se les ingrese la nómina del mes de julio a aquellos que todavía no la han recibido", ha reclamado.

Por último, han recordado que el pasado mes de junio estos trabajadores y trabajadoras se concentraban a las puertas de la fábrica "para denunciar la persecución sindical a la que estaban siendo sometidos debido a la celebración".