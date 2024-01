ESTE MIÉRCOLES 17 DE ENERO SE CELEBRA EN VILLARRUBIA DE LOS OJOS LA INICIATIVA: "SI YO NO PRODUZCO TU NO COMES"

El sector agroalimentario conciencia a la sociedad de su importancia para el abastecimiento de la población

Agrifood Comunicación y Cooperativas Agroalimentarias de España celebran este miércoles 17 de enero en la Cooperativa el Progreso de Villarrubia de los Ojos, la iniciativa "Si yo no produzco tu no comes", cuyo objetivo es poner en valor al sector alimentario y concienciar a la sociedad de su importancia para el abastecimiento de la población.