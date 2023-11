La policía Nacional pone en marcha la campaña "Comercio seguro"

Francisco Chacón, Portavoz de la Policía Nacional en Ciudad Real, asegura en Onda Cero que es importante que los ciudadanos estén prevenidos ante posibles fraudes, por eso durante estas fechas se refuerzan los efectivos de la Policía Nacional, para evitar robos y hurtos en la calle.

Chacón ha dado una serie de recomendaciones, como desconfiar en líneas generales cuando se trate de compras on line, mucho cuidado con las webs en las que navegamos. La premisa es huir de los chollos. Igualmente ojo con los códigos QR, se puede descargar un malware en el teléfono y monitorizarlo; Cuidado con los mensajes de llegada de paquetes, incluso cuando no hemos comprado nada y con los mensajes del banco que piden datos personales. Una buena recomendación es utilizar tarjetas bancarias de prepago para las compras on line.

En cuanto a la compra de Lotería de Navidad, para evitar estafas, es recomendable comprar participaciones o décimos de lotería en administraciones o a personas conocidas, huyendo de todo aquel que nos asalte por la calle para su venta.

Y si a pesar de todo somos víctimas de algún fraude, lo más inmediato será capturar la pantalla donde hemos operado, y si se han hecho cargos en el banco, les pedimos la información pertinente y denunciamos en comisaría.