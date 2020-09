Organizan en Ciudad Real una mesa redonda virtual contra la trata y la prostitución

Esta iniciativa se enmarca dentro los proyectos seleccionados por el Consistorio de la capital en el marco de los programas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón reconoce que a la prostitución “la tenemos normalizada, convivimos con ella y miramos hacia otro lado. Y es importante que nos demos cuenta de que al final no deja de ser una violación de los derechos humanos, y no deja de ser una trata de mujeres y de niñas para fines mercantiles”.

Para el encuentro, que se desarrollará vía zoom el próximo 11 de septiembre a las 17 horas, es necesario preinscribirse en el correo electrónico plataformaabolicionistacr@gmail.com.

El objetivo de este tipo de actuaciones es prevenir y concienciar sobre las diferentes manifestaciones y consecuencias de la violencia de género. Ciudad Real pasó a formar parte en 2016 de la Red de Ciudades Libres de Trata y de Explotación sexual, y desde entonces ha venido desarrollando actividades de sensibilización.

Fátima Mondéjar afirma que “donde tenemos que desplazar el foco y poner la atención es en el prostituidor, porque si no hay demanda de prostitución, no la habría. Ese es uno de los enfoques de la ley, concienciar a la gente joven para que no se considere un negocio más, porque es una forma de violencia de género”.

Marco Internacional. En el marco de la Convención Internacional de 1949, se produjo la firma en Nueva York del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la prostitución, que entró en vigor el 25 de julio de 1951. En él se establece que las víctimas de este delito pueden ser de ambos sexos y califica la prostitución como una forma más de violencia. Este Convenio fue ratificado por España en 1962.

En diciembre del año 2000, la Convención de 1949 fue actualizada en Palermo, Italia, en el marco de una Conferencia Mundial de la ONU, en la que 147 países firman la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen Organizado Transnacional.