Lamentan que el Ayuntamiento de Ciudad Real no autorice la entrega de regalos de los Reyes Magos

En un comunicado de prensa, recuerdan que se trata de "una actividad perfectamente coordinada por barrios con citas previas con los niños y sus padres y sobre todo con distancia de seguridad y desarrollada al aire libre. No podemos entender que sí se realicen otro tipo de actividades como la carrera del pavo, entregas de premios en otros barrios o se permitan las aglomeraciones en las grandes franquicias, supermercados e hipermercados y sin embargo no se pueda realizar la entrega de estos regalos."

Señalan que "precisamente y dada la situación se ha realizado un plan de distribución que cumple perfectamente con las medidas sanitarias solicitadas, medidas que en los otros casos mencionados no se están cumpliendo, por lo que no llegamos a entender que no autoricen la misma."

Pyme-Real, la Federación de Peñas y Misión Humanitaria han querido "confirmar a todos los niños de Ciudad Real que han escrito su carta a SSMM los Reyes Magos que estén tranquilos, ya que desde estas asociaciones haremos lo imposible, cueste lo que cueste y cumpliendo con las medidas sanitarias, para hacerles llegar todos los regalos."