Una investigación iniciada en Ciudad Real culmina con el cierre de 15 páginas web de compraventa fraudulenta

Se ha conseguido detener a una persona y la investigación de otras 18 personas, bloquear 28 cuentas bancarias en España, Francia, Italia y Portugal. Se han esclarecido un total de 477 delitos de estafa en todo el territorio nacional y se han bloqueado 15 páginas web consiguiendo así que los ciberdelincuentes no siguieran estafando masivamente a las personas que consultaban dichas webs.

La Operación denominada “FETCH”, ha dado como resultado la desarticulación de una Grupo Criminal dedicado a la Estafa masiva a través de páginas web las cuales creaban para ofertar productos de pellets y otros productos electrónicos.

El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos junto al Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real inició su investigación una serie de hechos delictivos denunciados en los que tras una compra por internet , el artículo nunca fue enviado, en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real.

Desde el inicio de las investigaciones, se realizaron diversas gestiones consistentes en la comprobación de los Dominios Web utilizados para estafar y simultáneamente se procedió al estudio de las cuentas bancarias hacía donde se enviaba el dinero por parte de las víctimas.

Gracias a la coordinación de las unidades investigadoras se pudo conseguir un rápido bloqueo de los dominios Web para impedir así la continuación de los hechos delictivos en todo el territorio nacional.

A su vez se confirmó un entramado interno donde conseguían enviar rápidamente el dinero estafado desde cuentas bancarias españolas u otras cuentas, cuyo destino se encontraban en diversos países de la Unión Europea (Italia, Francia y Portugal) que era derivado al cambio en criptomonedas, utilizando para ello, varias empresas Exchange en su máxima de dificultar una posible investigación policial y la localización del dinero estafado a las víctimas utilizando las denominadas en el argot policial como “mulas económicas”.

Las cantidades estafadas que han podido ser contabilizadas en los datos de la investigación ascienden a 227.000 Euros.

Las actuaciones judiciales han sido llevadas por diferentes Juzgados de la provincia de Ciudad Real y León.

RECOMENDACIONES ANTE ESTE TIPO DE ESTAFAS A TRAVÉS DE INTERNET:

- Desconfíe de cualesquiera páginas Web donde se ofertes productos a muy bajo precio, o productos ofertados Redes Sociales que redirigen a otras páginas Web.

- No realice compras en páginas Web donde le soliciten directamente su número de tarjeta bancaria fecha de caducidad y CCV o solicite el pago por trasferencia bancaria.

- No sean seducidos por productos a muy bajo precio, como ULTIMAS UNIDADES, PROMOCIÓN, OFERTA EXCLUSIVA, NUEVOS SOCIOS……en páginas Web no conocidas o que no están bien posicionadas en los buscadores y que no posean pasarelas de pago seguras (PAYPAL, APPLEPAY, GOOGLEPAY, E-WALLET, ETC).

- No obstante, en el caso de haber “caído” después de las recomendaciones realizadas en el párrafo anterior en los hechos relatados, se recomienda denunciar lo ocurrido en el Puesto de la Guardia Civil más cercano a su localidad tan rápido como sea posible.