Herido por arma blanca un hombre de 30 años en una reyerta en Tomelloso

Un hombre de 30 años ha resultado herido por arma blanca este miércoles durante una reyerta en la vía pública en Tomelloso (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 7.01 horas, en la calle Los Olivos.

Tras acudir al lugar agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que se encuentran investigando los hechos, ha sido preciso la asistencia de una UVI móvil que, dada la gravedad de las heridas que presentaba el afectado, ha procedido a su traslado al Hospital General Universitario de Ciudad Real.