El “DiverVerano” de Ciudad Real ofrece actividad física segura para los menores

Se trata de actividades físicas y lúdicas para niños y niñas nacidos entre 2008 y 2015 en horario de mañanas, de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas, por lo que también permiten la conciliación de la vida laboral y familiar a sus padres y madres.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, destacaba que “en la medida de las posibilidades, el Ayuntamiento quiere normalizar la actividad para los más pequeños, que después del confinamiento, lo necesitan. El practicar deporte con amigos y con amigas, y en estas instalaciones, sienta muy bien”.

Zamora valoraba cómo se trabaja en la doble vertiente de actividades para los más pequeños y en la vertiente de conciliación. “Algunos papás y mamás han tenido problemas o dificultades durante el confinamiento y esta actividad tiene esa vertiente”. Además destacaba cómo son totalmente seguras. “Si el Ayuntamiento las ofrece es que puede garantiza que mientras están desarrollando esta actividad, los niños y las niñas están en condiciones seguras. Están seguros y por sus caras y sus risas, merece la pena todo el trabajo”.

Para ello se han realizado grupos con 1 monitor por cada 10 menores, que van estar pendientes de que se cumplen las medidas de seguridad, y que se realiza la actividad de manera adecuada. La alcaldesa apelaba aún así a la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real ante el coronavirus. “En Ciudad Real no se debe relajar nadie. No podemos volver atrás. Nuestros niños no pueden volver a casa, y la economía de Ciudad Real no podría soportar lo que eso supondría”.

El concejal de Deportes, Antonio Gallego reconocía que este “DiverVerano” está en la línea de las actividades del Ayuntamiento para ofrecer actividad física y lúdica a los más pequeños de la casa, con 40 niños por cupo. “Es un éxito y volviendo a la normalidad con todas las precauciones y protocolos de seguridad para que estos niños y niña tengan una mañana divertida, lúdica, pero sobre todo segura. Que los papás y las mamás tengan la seguridad de que los niños han disfrutado, que se lo han pasado bien, pero que en casa van a seguir bien porque ellos han estado seguros”.

El periodo de inscripción para el resto de semanas del DiverVerano 2020 hasta septiembre sigue abiertos a través del teléfono 926 22 13 50 o en el email patronato@patronato.ayto-ciudadreal.es.