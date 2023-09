LE HAN CONDENADO A SEIS MESES DE PRISIÓN Y A INDEMNIZAR A LA VÍCTIMA

La doctora agredida en el Hospital de Ciudad Real siente indignación por la sentencia a su agresor

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real ha condenado a seis meses de prisión a un hombre por agredir brutalmente en el Hospital General Universitario de Ciudad Real a una médica a la que "propinó un fuerte puñetazo en el rostro, alcanzándole en un ojo y en el pómulo derecho". La doctora agredida ha asegurado en Onda Cero que se siente decepcionada con la sentencia y ha animado, no obstante a aquellos facultativos que sean víctimas de agresiones a denunciar, y no tener miedo: "No es de recibo que acudas con miedo todos los días a tu trabajo", ha sentenciado.