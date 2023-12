Un décimo del "Gordo" de la Lotería de Navidad cae en Alcázar de San Juan

El "Gordo" más tardío ha salido a las 13:16 horas y ha dejado 400.000 euros en la localidad alcazareña gracias a un décimo por intercambio.

La administración de lotería que ha repartido el premio es "La bruja de la suerte", situada en la Plaza del Arenal.

El responsable de esta administración, José Luis García Mascaraque, ha dicho que es un momento de celebrar y reconoce que están eufóricos por repartir este primer premio.

"Dar este premio es lo mejor que me podía pasar ahora mismo en estas navidades", ha dicho el lotero.

Festejando este premio también estaba Victoria Braojos, la medium que, según ha explicado, hizo el altar para traer el "Gordo" de la Lotería de Navidad de este año.

"Cuando José Luis me dijo que no tenían manera de dar un gordo aquí, le dije que no se preocupara que este año lo damos seguro e hicimos un ritual", ha dicho Victoria.

Sexto "Gordo" de Navidad en la provincia

Alcázar de San Juan se une de esta forma a las otras tres localidades que se han visto agraciadas por el primer premio en la historia del sorteo de la Lotería de Navidad.

Los otros municipios fueron Ciudad Real, en los años 1962, 2018 y 2022; en Calzada de Calatrava en el año 1970; y en Socuéllamos, en el año 1988