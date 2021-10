Se han vendido 10 cupones premiados con las cinco cifras

El Cuponazo de la ONCE reparte 250.000 euros en Torralba de Calatrava

El Cuponazo de la ONCE del pasado viernes día 1 de octubre, ha repartido 250.000 euros en Torralba de Calatrava (Ciudad Real). El vendedor de la ONCE, Manuel González García-Motos, adscrito a la agencia de ONCE en Ciudad Real, es quien ha llevado la suerte del Cuponazo a esta localidad. Ejerce la venta en Torralba de Calatrava desde el año 2013 y ha sido quien ha vendido 10 cupones premiados con las cinco cifras, 25.000 euros cada uno, lo que hacen un total de 250.000 euros.

Onda Cero Ciudad Real