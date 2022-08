El Concurso Hípico de Ciudad Real se celebrará del 18 al 21 de agosto y habrá apuestas

El Concurso Hípico dará comienzo el próximo jueves 18 a partir de las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva Larache, aunque la apertura de puertas será a partir de las 18:00 horas, y se extenderá durante los días 19, 20 y 21.

Si bien se mantiene la parte más tradicional del concurso, incluida la parte de apuestas, desde One to Go y desde el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real han anunciado que habrá varias novedades para esta edición.

El edil de Deportes ha destacado que “desde el Ayuntamiento teníamos muchas ganas de retomar este evento deportivo”, añadiendo que “hemos intentado recuperar la normalidad y traer un concurso hípico actual, moderno y muy llamativo, pensado para que la ciudadanía lo pueda disfrutar”. Subrayaba Gallego que será un concurso que disfrutarán tanto los aficionados a este deporte, como la ciudadanía normalmente ajena al mismo. Asimismo, el edil ha destacado que “este año el concurso hípico no tiene categoría de nacional, aunque será algo que se recuperará para el año 2023”.

Por su parte, María Teja, representante de One to Go, ha destacado que “las instalaciones deportivas con las que cuenta nuestra ciudad para desarrollar este tipo de eventos se pueden encontrar en muy pocas ciudades de España”, elogiaba al Ayuntamiento la representante de la empresa de eventos hípicos.

“Este año será un concurso territorial especial, regido por la Federación Territorial de Castilla-La Mancha, donde nosotros ponemos los baremos y las alturas, que serán un equivalente a un cuatro estrellas nacional, la cual volverá el año que viene”, explicaba la responsable.

Asimismo, añadía Teja que el día 18 a partir de las 18 horas habrá una jornada de puertas abiertas enfocada a los niños, para acercar el deporte y los animales a la ciudadanía y donde los niños podrán montar en ponis. Después, ese mismo día, tendrá lugar una competición social, con pruebas más pequeñas de las que se celebrarán durante las siguientes jornadas.

El resto de días, 19, 20 y 21, habrá jornadas deportivas, con una altura máxima de 1,35 metros para los días 19 y 20, mientras que el 21 tendrá lugar el gran premio del Ayuntamiento de Ciudad Real, del con la altura de 1,40 metros.

“Durante esos días contaremos con más de 50 caballos, montados por jinetes y amazonas muy importantes como el subcampeón de España, Emilio García Torres, así como los hermanos Fernández Rey, entre otros”, destacaba Teja, añadiendo que también habrá pruebas menores para que los jinetes y amazonas de Ciudad Real también puedan participar en el concurso ya que “siempre es una alegría poder competir en tu ciudad”.

También este año volverán las apuestas, donde habrá cuatro series de las mismas, que darán comienzo a partir de las 21 horas, cuando darán comienzo las pruebas con apuestas. Este año serán realizadas de manera manual y la apuesta gemela tendrá un coste de 2 euros.

La entrada al Concurso Hípico tendrá un coste de 2 euros y el horario de cada jornada será de 19 horas hasta la 1 de la madrugada.