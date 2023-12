INTERVENDRÁN LA BANDA SINFÓNICA, EL cORO iNFANTIL Y jUVENIL Y LA cORAL pOLIFÓNICA DE LA eSCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MIGUELTURRA

El CERE de Miguelturra acoge este viernes un concierto Pop con bandas sinfónicas, polifónicas y escuela de música

El programa está cargado de sorpresas; todo versa sobre temas de música POP de ayer, hoy y siempre; temas muy actuales de Taylor Swift como “Blank Space” o “Shake It Off”; de A-HA como “Take on me” o ABBA como “Gimme! Gimme! Gimme!”. Harán un homenaje al pop nacional de los 60 y 70 con temas como “Black is Black” (Los bravos); “Eva María” (Fórmula V) o “Un rayo de Sol” Los Diablos” y terminarán con unos villancicos de música pop como “En navidad” de Rosana o “Amigos del Mundo, llegó navidad” que es una adaptación del tema original de los Beatlles: Happy Xmas (War Is Over).