El Ayuntamiento de Ciudad Real pide disculpas por la Cabalgata de Reyes: "No salió como se había planificado"

Boadella ha explicado que hubo errores de última hora ya que fallaron varios elementos que fueron contratados por el Ayuntamiento, como un tranvía con muñecos de Disney cuyo eje se rompió en Andújar (Jaén), también falló un teatro de calle y generadores de música y confeti.

Al final, según ha dicho Boadella, la Cabalgata no salió como se había planificado en un principio.

Ha justificado la ausencia de bandas de música debido a que ya participaron en numerosos pasacalles durante la Navidad y se decidió cambiar el formato para que las carrozas llevaran música con altavoces.

En cuanto a las carrozas, el Ayuntamiento apostó por un artista local, Kiriko, para su elaboración, se vieron bocetos y Mariana Boadella reconoce que no fueron las que se esperaban. Fueron tiradas por tractores debido al tipo de eje que llevaban las carrozas, por lo que se tuvo que desistir de vehículos 4x4.

Y los caramelos fueron repartidos a pie de calle por los pajes y no tirados desde las carrozas, según ha dicho la portavoz del equipo de Gobierno, para que fuera de manera más ordenadas, no provocar avalanchas, para mantener los valores que se persiguen que son los de no tirar la comida y para que los asistentes no se perdieran la cabalgata mientras se dedican a recoger los dulces del suelo.

A pesar de que por redes sociales se difundió la cantidad de mas de 70.000 euros, Mariana Boadella ha explicado que eso era una propuesta de gasto para diferentes actividades navideñas pero la Cabalgata tenía un presupuesto de 42.000 euros, IVA incluido.

Al margen de la Cabalgata, la portavoz ha hecho un balance muy positivo de la Navidad en Ciudad Real, considera que ha sido extraordinaria y con mucha participación en las numerosas actividades que se habían programado. Además, ha habido más iluminación navideña que nunca en las calles de la capital.