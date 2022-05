Ángela Vallvey: "Luciré la Medalla de Oro de CLM con todo mi mejor ánimo y orgullo"

“Estoy que no me lo creo”, ha dicho Vallvey en Onda Cero, quien reconoce que no se lo esperaba y asegura que lucirá la medalla de oro, máxima distinción de CLM, con todo su mejor ánimo y orgullo.

Vallvey nació en 1.964 en la localidad ciudadrealeña de San Lorenzo de Calatrava. Señala que algunas veces lo visita y que es un pueblo precioso y que el estar en lo que se denomina la España Vacía hay que cuidarlo para que siga viviendo.

La escritora ha señalado que ahora está trabajando en una novela que no es muy larga y califica como noticia fabulosa que en los últimos años se esté notando un incremento en los índices de lectura.

Ángela Vallvey es licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y doctora en Derecho por la Universidad de Girona. Cursó también estudios de Filosofía y Antropología.

Su carrera como escritora comenzó publicando novela juvenil y poesía desde su más temprana edad. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.

Vallvey ha cosechado numerosos premios literarios, tanto en poesía como en narrativa y ensayo, destacando el Premio Nadal de 2002 con la novela “Los estados carenciales” y fue finalista del Premio Planeta en 2008 con la obra “Muerte entre poetas”.