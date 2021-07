El PP de Alcázar denuncia el “mal gusto” del PSOE en el cartel de la exposición por el `orgullo 2021´

“Denunciamos que esa imagen no es la más apropiada para el público en general, porque contiene una imagen que perteneciendo a un momento de intimidad, es muy explícita y de muy mal gusto”, ya que el cartel “no es nada inclusivo, sino que demuestra una imagen muy alejada del amor y del respeto”.

Desde el PP de Alcázar dicen que han recibido “varias quejas de vecinos que no aprueban esta imagen, porque no es lo que se espera de un Ayuntamiento, porque es una imagen que desfigura la relación íntima de las parejas”, y que ha sido el propio Patronato de Cultura quien “se ha visto obligado a tener que rectificar y censurar el cartel, haciendo recortes de imágenes, e incluso modificar los carteles para tener que avisar que la exposición no es apta para menores”, denuncia el portavoz popular Eduardo García Villajos.

“Y cuando la cultura no es apta para todos los públicos, es porque quienes nos gobiernan han convertido la censura en un modelo de gestión muy alejado de los vecinos. Ese es el modelo de Rosa Melchor y de Mariano Cuartero, quienes prefieren no tener una cultura para todos los públicos, pero eso sí, pero pagada con los impuestos de todos los vecinos”, ha afirmado García Villajos.

Por eso, “desde el Partido Popular de Alcázar, no sólo denunciamos esta actitud de la señora Melchor y de Mariano Cuartero, sino que el modelo de cultura que nosotros pedimos y defendemos es la cultura del respeto y para todos los públicos”, ha concluido diciendo el portavoz Eduardo García.