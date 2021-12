3 concejales del PP se pasan al grupo mixto en Torralba y la alcaldesa niega que haya caos institucional

Álvaro ha señalado que “no existe caos de ningún tipo, sino que el Ayuntamiento funciona perfectamente a pesar de todas las dificultades y los palos en el camino que muchos intentan ponernos”.

En este sentido, ha resaltado que el Ayuntamiento ha subsanado “la situación económica desfavorable que nos encontramos en 2015 cuando llegamos a la alcaldía y que pesaba como una losa sobre nuestro pueblo”. A día de hoy, según la alcaldesa, “no hay ninguna factura a proveedores pendiente de pago y estamos pagando religiosamente día a día la imperiosa deuda que encontramos cuando llegamos al gobierno”.

Asimismo, se están llevando a cabo proyectos muy importantes como la sustitución de todo el alumbrado y muy pronto comenzarán otros muy necesarios como el arreglo del Paseo del Cristo y la subsanación del gran problema de inundaciones que viene sufriendo esa zona desde hace muchos años. Además, “estamos trabajando de forma permanente para mejorar el bienestar de los torralbeños y torralbeñas y en ningún momento hemos dejado de lado nuestras responsabilidades y obligaciones en el Ayuntamiento”, señala María Antonia Álvaro.

Ha aclarado que en el mes de septiembre debía haberse celebrado un pleno, pero no se hizo por decisión de intervención y de presidencia ya que la Cuenta General no se había cerrado y no había otros puntos en el orden del día salvo la toma de posesión de una concejal socialista. No obstante, este mes de diciembre se celebrará el pleno correspondiente.

Respecto a los presupuestos para el año 2022, el equipo de gobierno ha estado trabajando en su elaboración, pero en caso de ser necesario, se prorrogarían los del año 2021. En este sentido, la alcaldesa ha realizado una convocatoria urgente para mañana con el fin de analizar la situación y la nueva organización de concejalías.

La alcaldesa ha lamentado la decisión de los concejales Miguel Ángel González, Daniel Talavera y Fabián Sánchez-Miguel y, “sobre todo las formas, puesto que desde el primer momento se ha contado con ellos para todo y se ha interpelado a ellos para escuchar sus propuestas”.

“Es una reacción bastante sospechosa más propia de los comentarios a los que nos tienen acostumbrados los concejales del grupo municipal socialista que de concejales que han formado parte del equipo de gobierno”, afirma María Antonia Álvaro.

Por último, la alcaldesa ha señalado su intención de seguir trabajando por Torralba de Calatrava como hasta ahora, “estando a disposición de mis vecinos día tras día como así lo decidieron los torralbeños y torralbeñas en las urnas”.

Tras la decisión de los tres concejales del PP de pasarse al Grupo Mixto, la corporación municipal de Torralba pasa a estar compuesta por 3 ediles del Partido Popular, 3 del Grupo Mixto y 5 del Partido Socialista.