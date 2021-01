En 2019 se celebraron 140 festejos taurinos en los que utilizaron alrededor de 600 animales en la provincia de Ciudad Real

En total, se contabilizan 140 eventos vinculados con la tauromaquia en este marco. El 68% de ellos fueron festejos populares, la mayoría la suelta de vacas (celebrando un total de 81 actos), en detrimento de los espectáculos en plaza vinculados al toreo.

El informe pone de manifiesto que la media de asistencia de las principales plazas de toros de la provincia no supera la mitad: « Los festejos mayores en plaza tuvieron una asistencia media de alrededor 42,7%, casi la mitad de ellos apenas llegaron al 30%.

Vemos corridas como la del 17 de agosto en la capital, donde apenas se llegó al tercio de los asientos » ejemplifica Estefanía Navas, Presidenta de la ACACR. Festejos profesionales desaparecidos Este año se pone encima de la mesa el masivo descenso de los festejos profesionales en Ciudad Real en la última década.

En 2011 se celebraron 84 festejos taurinos profesionales, pasando por 57 en 2015 y llegando a los 44 del pasado año. Lo que supone un descenso de más del 40%, este descenso se puede entender, en parte, a que algunos espectáculos taurinos tradicionales han visto obligados no celebrarse debido la falta de público ejemplo ello es puertollano, el último año dejó celebrar su corrida mayo, ya 2018 solo obtuvo un cuarto asistencia, expone Navas.

El pasado año se celebraron un total 81 sueltas, en las cuales utilizaron entre 100 y 200 animales, estos por ley, acaban matadero después del festejo los últimos años hemos puesto esta realidad en el foco de mira, pues vemos cómo la población, sobre todo más joven, rechaza los festejos profesionales debido a violencia palpable ellos y muerte del animal, pero asiste estos actos que futuro animal es mismo ayuntamientos pequeños, como el caso de carrión cva., donde se celebran todos los años novilladas o corridas y que pagan servicios, profesionales plaza portátil, no contestan a nuestras peticiones para saber dinero público destinado tales ejercicios no exponen sus datos económicos anuales o esconden las ayudas a festejos taurinos en partidas como "fiestas" "cultura". Igualmente, se encuentran datos económicos de varios municipios en cuanto a festejos taurinos como es el caso de Valdepeñas, destinando 15.000 euros, Socuellamos, 35.000 para la corrida; o Amodovar del campo 50.000 euros en los festejos de plaza más 45.000 euros por los encierros celebrados en sus calles, entre otros.

Sobre la ACACR La Asociación Cultural Antitaurina de Ciudad Real (ACACR) nace en 2017 de la mano de una decena de activistas por los derechos de los animales con amplia experiencia con el propósito de denunciar y visibilizar el maltrato y uso animal legal e ilegal en la provincia y la región. Una asociación abiertamente antiespecista, sin dejar atrás causas sociales anti racistas, feministas y en pro de los derechos LGTBQ.

Su principal objetivo es la total abolición de la tauromaquia, por ello lleva manifestándose frente a las plazas de toros de la capital, Alcázar de San Juan, Manzanares y Daimiel desde su formación, así como investigando y denunciando todas las modalidades de maltrato animal en lo referente a la tauromaquia de la provincia.