Ciudad Real recuerda el primer año del estado de alarma a causa del coronavirus

Los micrófonos de Onda Cero han salido a la calle para conocer qué recuerdan los ciudadrealeños de esos primeros meses de estado de alarma y cómo lo vivieron. Dicen que las imágenes que se les han quedado grabadas son las calles desiertas, fantasmagóricas como señalaba uno, las colas de los supermercados y los hospitales con gran cantidad de pacientes covid.

Algunos afirman que lo pasaron mal esos días porque no podían hacer nada ni apenas salir a la calle salvo para comprar. Y recuerdan que había mucha incertidumbre y miedo porque no se sabía nada del nuevo virus.

COLAS EN LOS SUPERMERCADOS

Guadalupe, empleada del supermercado Covirán de Ciudad Real, ha contado que esos días del primer estado de alarma fueron un caos ya que hubo colas en los establecimientos para comprar productos por temor a las consecuencias del confinamiento, aunque reconoce que por otro lado les vino bien porque vendieron más y consiguieron nuevos clientes.

Recuerda que hubo productos que se vendieron rápidamente, como el papel higiénico, la legía y el alcohol para desinfectar, o la levadura y las harinas. Guadalupe dice que nunca había visto nada igual y que fue algo exagerado.

Lamenta que Sanidad no se acercara por el establecimiento para que alguien les dijera lo que tenían que hacer y qué medidas había. Aún así, subraya que los 12 trabajadores se organizaron bien, ninguno se contagio y todos arrimaron el hombro durante esos complicados días.

CLASES ON LINE

El estado de alarma también provocó el cierre de los centros educativos. Las clases se tenían que dar de manera telemática y tanto profesores como alumnos tenían que adaptarse a la nueva realidad.

En Onda Cero, algunos estudiantes han confesado que no llevaron muy bien lo de dar clases por vía on line porque era complicado captar los conceptos y las explicaciones. Aseguran que las viodeollamadas no eran de gran calidad y muchas veces era difícil escuchar bien al profesor, aunque alguno asegura que gracias a esta medida se pudo subir la nota media porque en los exámenes era más fácil copiar.

A raíz de la primera declaración del estado de alarma en España se sucedieron otras más hasta llegar a la actual, que está previsto finalice el próximo 9 de mayo. Será entonces cuando el Gobierno tendrá que decidir si prorrogarla o no.

Ahora la esperanza se encuentra depositada en la vacuna anticovid que comenzó a administrarse a finales de diciembre.

Hasta este momento, y según datos oficiales de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, la pandemia del coronavirus ha causado 1.678 muertos y 42.822 contagiados en la provincia de Ciudad Real.