Zamora asegura que las obras del Guardapasos no estarán terminadas antes de Semana Santa

El arquitecto municipal, Emilio Velado, reconocía que “ya se ha terminado la cimentación de la nueva nave, se está montando la estructura y en breve se realizarán los cerramientos. El ritmo va bien, y en un plazo de 6 meses se completará”.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, agradecía al servicio de Urbanismo el trabajo que están realizando en todos los proyectos en marcha. “Esta ampliación era un compromiso del Equipo de Gobierno anterior, y todo se está haciendo con la Asociación de Cofradías, desde el primer momento se contó con ellos para que los pasos estén en las mejores condiciones. Y este espacio no era digno para la Semana Santa, porque aquí estaba el depósito de vehículos y señalización.

En cuanto a los plazos de ejecución, la alcaldesa reconocía que la obra se ha diseñado de manera que no impida los ensayos, pero consideraba que es difícil que esté completamente terminado antes de la Semana Santa del 2020. “Entiendo que a ser difícil llegar a la semana Santa, no queremos engañar a nadie, y una obra tiene muchas complicaciones y probablemente no llegue. ¿Eso significa que los pasos no van a poder salir y que no vamos a tener la Semana Santa que nos merecemos en Ciudad Real? No. En el momento que llegue la Semana Santa se verá en qué grado están las obras, se tendrá de la forma más digna, se celebrará la Semana Santa y después de finalizada se terminarán las obras”.

Zamora además advertía “que nadie piense que no va a poder ensayar, que no va a poder salir en Semana Santa, pero es muy difícil que esté todo terminado, porque estaríamos según los plazos de ejecución a finales de marzo y el 5 de abril es el Domingo de Ramos. No vamos a arriesgarnos a que por correr un poco más que algo no quede en condiciones”.

Además valoraba que de los 30.000 euros iniciales, se pasó a un proyecto de 350.000 euros, multiplicando la inversión para hacer este proyecto que contará con un salón de actos, una sala para que se puedan restaurar los elementos del patrimonio con los que cuentan las cofradías, y se harán unos aseos accesibles. Además las puertas interior y exterior seguirán el mismo estilo para dar unidad al Guardapasos, “y los vecinos y vecinas podrán disfrutar de este nuevo Espacio Cofrade”.

La concejala de Urbanismo, Raquel Torralbo consideraba que “queremos hacer llegar el sentimiento cofrade a la ciudadanía, por eso no sólo ampliamos la nave de guardapasos, sino que se realizará una zona expositiva pare que los cofrades muestren su historia, y hacer llegar a la gente esa cultura cofrade que hay en Ciudad Real. Tendrá una sala para restauraciones y dotaremos la fachada de las características nobles que tienen las iglesias, dándole un aplacado de piedra para potenciar su estética”.