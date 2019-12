UPA también protestará el jueves en Ciudad Real contra los recortes de agua en el Alto Guadiana

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se va a unir a las protestas de los regantes y también convoca una concentración el próximo jueves en Ciudad Real para exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que no reduzca el año que viene las dotaciones de agua para regadío en el Alto Guadiana. De esta forma, UPA y Asaja irán de la mano en esta protesta.

El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, recuerda que estos regantes vienen sufriendo en las tres últimas décadas un recorte del 60% en las extracciones de agua que les corresponde legalmente.

Considera que los agricultores del Alto Guadiana no puedan pagar los errores de planificación de la administración.

UPA se opone a que la CHG apruebe en la Junta de Gobierno del 12 de diciembre un recorte del 10% en las dotaciones para regadío. Dice Morcillo que los regantes del Alto Guadiana no se merecen más disminuciones en las extracciones de agua.

Además, la organización agraria no comparte la propuesta de la Confederación de proponer una reducción lineal del 10% para las seis masas de agua del Alto Guadiana porque no todas tienen el mismo comportamiento. Opina que no existe un rigor técnico para adoptar esta medida.

Julián Morcillo cree que sería mejor esperar a ver como transcurren las lluvias de invierno y primavera, y si en marzo la situación hídrica no mejora se podría reducir las dotaciones de agua en un 5%.

Recuerda que en los últimos tres meses las precipitaciones han dejado 137 litros por metro cuadrado, una cantidad de agua que está por encima de la media de los últimos diez años.