El PP cree que el Ayuntamiento de Ciudad Real ha fracasado en la organización del Carnaval

“El empeño y el interés de la Federación de Peñas han sido insuficientes para salvar la falta de iniciativa de la concejal de Festejos que ha planteado una programación improvisada, continuista, con un gasto mucho mayor que en ediciones anteriores y que, además, ha pasado desapercibida en la ciudad”, ha incidido.

Tras poner de manifiesto el éxito de participación del desfile de carrozas del Domingo de Piñata, muy arraigado en Ciudad Real y que ha concentrado a miles de personas, y de agradecer su trabajo a los distintos servicios municipales que han trabajado en sus coordinación y seguridad, ha indicado que el Carnaval de la capital se ha quedado reducido a eso, al desfile, unas fiestas que han pasado sin pena ni gloria y que, por la falta de iniciativa y de compromiso del equipo de Gobierno no han conseguido ilusionar, mínimamente, a los vecinos de Ciudad Real.

Al hilo de esta cuestión, ha comentado que la programación ha sido continuista de años anteriores, “pero con el incremento de presupuesto que ha supuesto la instalación de la carpa de Carnaval para promocionar la cultura carnavalera, un convenio que la concejal de Festejos firmó de forma apresurada, e improvisada, un ‘palacio’ comenzó a instalarse antes de tener el convenio firmado con la Federación de Peñas”.

“Y esa ha sido la única novedad, una carpa que ha gestionado la Federación de Peñas que, con un esfuerzo ímprobo, ha dado contenido al Carnaval frente a la dejación de funciones del equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos y, más en concreto, de la concejalía de Festejos, la señora Masías”, ha incidido.

Muñoz ha subrayado que el esfuerzo de las peñas con la instalación de la carpa no ha sido debidamente recompensado por el equipo de gobierno que debía haberla dotado de actividad y no lo ha hecho, con una programación que se podía haber desarrollado, como otros años, en el centro de la ciudad “y habernos ahorrado la carpa porque para lo que ha sido el Carnaval se podía haber hecho igual en la plaza”.

Sobre las actividades concretas, ha lamentado la escasa participación en el Concurso Local de Murgas, con solo tres participantes, una actividad tan solo animada porque la Federación de Peñas preparó migas y gachas para atraer a más público a la carpa, “una instalación que el domingo por la tarde se encontraba ya sin actividad, así como el lunes, cerrada al público, y eso a pesar de ser un día en que los niños no tienen colegio por no ser lectivo y se podría haber aprovechado por la Concejalía de Festejos para organizar alguna actividad y ayudar así, también, a la conciliación de las familias”.

La concejal popular ha añadido que es “incomprensible” que la merienda para las personas mayores no se celebrara en la carpa y ha indicado que otra muestra más de la falta de previsión de la concejala de Festejos es el hecho de que convocara un concurso de Drag Queen el mismo día que Miguelturra y que acabó suspendiéndose. “Y gracias, de nuevo, a la Federación de Peñas que trajeron a un transformista que animó durante más de dos horas al escaso público”, ha indicado.

En cuanto al miércoles, día del Entierro de la Sardina, ha comentado que es “inquietante” que en Ciudad Real haya que pagar “plañideras” para garantizar alguna participación en esta actividad. Además, ha criticado el gasto de 2.600 euros para un teatro de calle y de otros 2.000 euros para sardinas “cuando se compraron 24 cajas, de 6 kilos cada una, y al precio que está la sardina eso no cuesta más de 700 euros”, ha añadido.

Además, ha lamentado que el equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos no planificaran una actividad que diera continuidad a la “gran sardinada” y que reconociera así el trabajo desinteresado de las peñas.

Ana Muñoz ha comentado que el éxito de la fiesta infantil de Carnaval tampoco es ninguna novedad y ha criticado que no se organizara ni una sola actividad dirigida a los jóvenes.

“En el centro de la ciudad el Carnaval ni se ha sentido, un Carnaval pagado por todos que no ha conseguido despertar el interés de los ciudadanos que no se han visto atraídos por la programación y, por tanto, no han participado disfrazándose y apoyando esta fiesta”, ha añadido.

Por último, y a modo de resumen, Ana Muñoz ha destacado la falta de imaginación, de iniciativa y de compromiso con las tradiciones por parte del equipo de gobierno del PSOE y Ciudadanos, “que no han sabido aprovechar el trabajo, el compromiso, la dedicación y las ganas de la Federación de Peñas de Ciudad Real a la que damos la enhorabuena por su gran labor”.