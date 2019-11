El Ayuntamiento de Ciudad Real aprueba abonar 4.200€ a Frasi López en concepto de costas procesales

La portavoz del equipo de Gobierno, Sara Martínez, ha dicho que el consistorio hizo lo que tenía que hacer ante las dudas que generaba la gestión a la hora de contratar las luces navideñas durante el mandato de Frasi López como edil de Festejos cuando gobernaba el Partido Popular.

Recordar que el consistorio inició un procedimiento judicial contra López tras celebrar una comisión de investigación sobre el contrato de las luces de Navidad de 2.014. Al final, Frasi López quedó absuelta y se condenó al Ayuntamiento a pagar las costas procesales.

Martínez ha manifestado que el PP debería tomar nota de la transparencia y honradez que en estos momentos impera en el Ayuntamiento de Ciudad Real a la hora de realizar y aprobar contratos.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Nieves Peinado, ha manifestado que el hecho de que no haya una acusación penal contra Frasi López, no quiere decir que no exista una responsabilidad política.

Acusa a la ex alcaldesa, Rosa Romero, de abandonar a su concejala cuando se conoció el caso de las luces de Navidad.

ADJUDICADAS LAS LUCES DE NAVIDAD

Por cierto, hoy la Junta de Gobierno Local ha aprobado un gasto de 29.500 euros para las luces navideñas de este año.

Se ha adjudicado a la única empresa que se presentá al pliego de condiciones. Se van a instalar 37 arcos luminosos en diferentes calles y plazas de Ciudad Real.

La iluminación está prevista que comience el 1 de diciembre hasta el 6 de enero del 2020, en horario general de 18 a 23 horas. Los sábados de diciembre y de enero, así como el Puente de la Constitución (6,7 y 8 de diciembre) será de 18 a 01 horas. Y los días 24, 31 de diciembre y 6 de enero de 18 a 04 horas.

Se decorarán la fachada del Ayuntamiento, la plaza trasera del Consistorio, Plaza del Pilar, c/ Alarcos Peatonal, Jardines de San Pedro, el Templete y los Jardines del Prado, Paseo del Prado, Plaza de la Merced, Plaza de la Constitución, c/ Lanza, c/ Paloma, c/ Toledo (1° tramo desde c/ Calatrava hasta Diputación), c/ Calatrava (1° tramo y 2° tramo hasta Colegio San José), c/ Ciruela, Museo Provincial, c/ Cruz, c/ General Aguilera, c/ Postas y c/ Alfonso X el sabio.

OTROS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la adquisición de 13 escáneres para la Oficina de Atención al Ciudadano y una fuente sonora y máquina de impactos para el control de ruidos en la ciudad, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) “Ciudad Real 2022 Eco-Integrador”, cofinanciada con Fondos FEDER.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Sara Martínez, detallaba cómo dentro del OT 2, y de la Línea de Actuación 1 Plataforma Ciudadana de Gobierno Abierto y Administración Electrónica, se ha aprobado la compra de 13 escáneres con destino en la Oficina de Atención a la Ciudadanía por importe de 3.303,30 euros IVA incluido al Grupo Dinfor.

También se han adquirido una fuente sonora omnidireccional y una máquina de impactos solicitados desde la Concejalía de Sostenibilidad y Agenda 2030, dentro del OT6 y de la Línea de Actuación 4 “Ciudad Real sin ruidos”, para la realización de mediciones. “Con el Mapa de Ruido que está casi finalizado, estas máquinas que medirán en locales ese ruido son muy importantes para el control acústico de locales e instalaciones, y que viene a completar ese Mapa de Ruidos. Estos aparatos técnicos se han adquirido a la empresa GEA QUALITY S.L.U. por importe de 10.248,94 euros.