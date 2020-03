Director de la residencia de Tomelloso: "No buscamos culpables, solo pedimos ayuda"

En declaraciones a Efe, Sampedro ha realizado esta petición después de que este miércoles, el director general de Salud Pública, José Camacho, adelantara que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha iniciará acciones legales contra él en persona por el brote de coronavirus que se ha producido en su residencia de titularidad privada, y después de que Sampedro dijera que en la residencia se habían sentido abandonados por parte de la administración.





Fuentes de la Consejería de Sanidad han informado a Efe de que, de los quince ancianos que han fallecido en los últimos días en la residencia, catorce han dado positivo en COVID-19 y uno ha fenecido por causas naturales.





Asimismo, estas mismas fuentes han asegurado que, en estos momentos y desde el domingo 15 de marzo, hay personal sanitario del Sescam de forma ininterrumpida, para atender a los ancianos con coronavirus de la residencia, que hasta el momento son 34 positivos.





Por su parte, Sampedro ha afirmado que su objetivo no es buscar culpables, porque "nadie es culpable de esta situación", si bien ha insistido en que "lo único" que piden en su residencia es "más ayuda".





"No buscamos culpables, no decimos que no se nos haya ayudado hasta ahora, pero creemos que necesitamos más", ha pedido Sampedro, quien ha trasladado su solicitud "a quien corresponda" y ha explicado que no se refiere "ni a la Consejería de Sanidad ni al Ayuntamiento".





Con todo, ha insistido en que "en otras residencias se ha recibido ayuda de otras comunidades autónomas y de la UME" y por ello ha reiterado que piden "más ayuda", al tiempo que ha explicado que con ello no quiere decir que la residencia no haya tenido ayuda hasta ahora, pero ha recalcado que se necesita más.





En cuanto a la situación de los residentes, Sampedro ha afirmado que hay "gente 'malita' aquí" y ha subrayado que los trabajadores de la residencia siguen "trabajando, con el trabajo diario, como buenamente se puede".





También ha asegurado que también hay trabajadores que presentan síntomas de coronavirus, aunque ha lamentado que no se les han hecho las pruebas de COVID-19, y ha apuntado, asimismo, que cada día tienen "más bajas", por lo que "está siendo difícil cubrir las necesidades del centro y de los residentes".





Además, ha agradecido al pueblo de Tomelloso que "se está volcando" y les han hecho llegar guantes, mascarillas y "el teléfono no para de sonar" ofreciendo ayuda e incluso ha afirmado que "gente de fuera, de Córdoba, de Tenerife, se ofrecen a venir a ayudar"