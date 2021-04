La coordinadora local de I U contempla la necesidad de municipalizar el servicio de limpieza de edificios

El pasado 30 de marzo de 2021, tras declarar desierto el concurso para la adjudicación de la limpieza de edificios municipales por falta de licitadores y teniendo en cuenta que el contrato vigente de limpieza viaria y de zonas verdes vencía el 31/03/2021, el equipo de gobierno socialista de Alcázar sometió a la consideración del pleno de la corporación local el inicio del expediente de licitación del contrato de limpieza viaria, limpieza de zonas verdes y limpieza de edificios municipales, propuesta que fue aprobada gracias a la mayoría absoluta del partido socialista, que sigue apostando fuerte por la gestión privada de los servicios públicos esenciales, como es el de la limpieza viaria.

El grupo municipal de Izquierda Unida, en coherencia con el programa político con el que se presentó a las elecciones municipales de 2015, votó en contra del inicio del expediente de licitación y propuso como alternativa la remunicipalización, pues la gestión directa de los servicios públicos esenciales, entre los que se encuentra la limpieza viaria, de zonas verdes y de edificios municipales, es uno de los pilares básicos en los que se fundamente nuestra política social y económica a nivel local, no sólo por principios ideológicos de defensa de lo público sino porque está suficientemente acreditado que la gestión pública y directa es más barata y eficiente que la gestión privada. Así lo viene manifestando el Tribunal de Cuentas en sus informes y así lo piensa también la sección sindical de UGT del ayuntamiento, que recientemente pidió la creación en Alcázar de una empresa pública para la prestación directa de servicios esenciales.

Por otro lado, a pesar de que Rosa Melchor manifiesta reiteradamente que Alcázar es una ciudad limpia, según esta coordinadora "es un clamor ciudadano que la gestión que viene realizando la empresa concesionaria del servicio es muy deficiente. Las calles y jardines de nuestra localidad presentan un aspecto general de suciedad. Hay muchas calles en las que sólo se limpia y/o baldea un día a la semana y, si ese día es festivo, la limpieza sólo se hace cada dos semanas; las cercanías de muchos contenedores de basura son auténticos vertederos, en los que se acumulan residuos que no son recogidos en varios días; la línea verde no funciona … Claro que la mayoría de los vecinos y las vecinas de nuestro pueblo carecen de las gafas que le permiten a la alcaldesa acceder a una visión de realidad virtual de calles, avenidas y jardines impolutos".

En el informe de necesidad elaborado por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente para el inicio del expediente de licitación del contrato de limpieza viaria se dice que el Ayuntamiento de Alcázar no dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de dicho servicio, por lo que se hace del todo necesaria la contratación de una empresa especializada a tal efecto. Sin embargo, el concejal del ramo no ha aportado un solo informe económico que acredite que la remunicipalización de este servicio sea inviable.

No obstante, en otro de los informes elaborados por el mismo técnico de medio ambiente, se asegura que la inversión inicial que debe realizar la empresa concesionaria del servicio, a precio de mercado, no sería superior a 1.900.000 euros, cantidad perfectamente asumible por parte del Ayuntamiento. Recordemos a la ciudadanía que el equipo de gobierno de Rosa Melchor se ha gastado más de 600.000 euros en la compra del Cine Crisfel, a lo que deberemos añadir otro tanto para su reforma y rehabilitación, y que se va a gastar otros 600.000 euros en reformar la Plaza de España, todos ellos gastos en servicios no esenciales para nuestra ciudad. Además, la liquidación del presupuesto municipal de 2020 presenta un remanente de tesorería de más de 4 millones de euros, y, en cualquier caso, siempre se podría acudir a la financiación bancaria, ya que, como ha manifestado recientemente la alcaldesa, la capacidad de endeudamiento del ayuntamiento sigue siendo muy elevada a pesar de haber contratado los dos préstamos para la remunicipalización de Aguas de Alcázar, pues ha alcanzado tan solo un 48,52% del 110% máximo permitido por la ley.

Por tanto, en Izquierda Unida piensan que "la gestión directa del servicio de limpieza viaria es posible y que, con el presupuesto base de licitación del presente expediente, que alcanza los 18 millones de euros en 8 años, el Ayuntamiento tendría crédito suficiente para contratar directamente a los trabajadores que prestan el servicio y para pagar la inversión en la maquinaria y en las herramientas, garantizando la calidad en la prestación del servicio y unas condiciones laborales dignas para los empleados del mismo.

En definitiva, sólo se necesita compromiso y voluntad política para remunicipalizar el servicio de limpieza viaria, principios de los que carece el Partido Socialista de Alcázar. Que nadie se llame a engaño, la remunicipalización de Aguas de Alcázar es un oasis en medio del desierto de las privatizaciones de servicios esenciales en que el equipo de gobierno ha convertido a nuestra localidad. El partido socialista, bajo la máscara electoral de formación de izquierdas, esconde su verdadero rostro de centro liberal, ferviente partidario de la colaboración público-privada, que tiene como objetivo principal garantizar el lucro de las empresas concesionarias. Prueba de ello es la duración del contrato de limpieza viaria (8 años) que nos propone ahora Rosa Melchor, así como la introducción en el mismo de cláusulas de revisión de los precios por incrementos de los costes salariales, de los carburantes o del mantenimiento y reparación, lo que blinda el beneficio de la concesionaria, que no asume riesgo alguno. El estado de limpieza de nuestras calles y jardines es secundario para el equipo de gobierno socialista, al igual que la precariedad laboral de los trabajadores que prestan el servicio. Sin embargo, para Izquierda Unida estos dos aspectos son fundamentales y prioritarios en la prestación del servicio", añaden en la nota.