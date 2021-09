El CEIP María Luisa Cañas de Pedro Muñoz, acoge a los participantes del Programa Erasmus Plus “Creating a Learning Love”

En la mañana del pasado martes, 21 de septiembre, el Colegio de Educación Infantil y Primaria “María Luisa Cañas” de Pedro Muñoz (C. Real), acogió a los participantes del Programa Erasmus Plus “Creating a Learning Love” al que pertenece, en su segundo año de participación tras el paréntesis del 2020 por la pandemia. Este segundo encuentro (el primero fue en Turquía en octubre del 2019) supuso la reanudación de este proyecto dirigido a profesores del alumnado de 4 a 7 años, en el que participan, junto al centro pedroteño por España, uno de cada socio, es decir, Turquía, Macedonia del Norte, Bulgaria y Estonia.

La recepción, que tuvo lugar en el Parque Infantil de este colegio, la organizaron los alumnos de Infantil y Primaria, junto al resto del profesorado del centro pedroteño que coordina el mencionado proyecto, a propuesta de Turquía, a la que también acudieron, entre otros, la concejala de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Marivi Garay, quien valoró este encuentro “entre alumnos que son el futuro de nuestra sociedad”. Le acompaño también la concejala de Cultura y Festejos, Marisol Izquierdo.

No faltó, evidentemente, la directora del CEIP María Luisa Cañas, Pilar Rodríguez, que además es la coordinadora del programa Erasmus Plus “Creating a Learning Love”, junto a Carolina Puerto, profesora de inglés, que curiosamente está en excedencia por maternidad, pero que no quiso perderse esta recepción, junto al resto del profesorado. También estuvo representada el Ampa La Copa, con Inés Mayordomo.

Los alumnos de Infantil (que decoraron el exterior y los de Primaria, el interior), se organizaron por grupos y países, representando los de Infantil, Estonia y Bulgaria, 1º y 3º de Primaria a Macedonia del Norte, 2º de Primaria a Turquía, y 4º de Primaria, a España. Todos ellos hicieron entrega de las credenciales a los diferentes representantes de los centros que conforman el proyecto, y el Ampa entregó un molino confeccionado con material de reciclaje, muy original, con las banderas de cada país en las aspas.

A continuación se realizaron bailes con coreografías de distintas canciones elegidas para la ocasión, concluyendo con seguidillas manchegas, al ser la localidad ciudadrealeña de Pedro Muñoz la cuna del Mayo Manchego, con su fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Además, es que da la coincidencia de que entre sus alumnos se encuentra la mayera infantil, Cayetana Peinado Hidalgo.

Posteriormente se realizaron, conforme a los objetivos del programa “Creating a Learning Love”, juegos populares de cada país participante como un trivial gigante con preguntas en inglés y español sobre la vendimia, y otros; para finalizar con un desayuno saludable, tras el cual se realizó una primera reunión de coordinación entre los profesores asistentes. Luego se hizo una demostración de cómo se elabora el vino, pisando uvas y realizado el grado Baume de azúcar.

El resto de la primera jornada fue de visita por la localidad pedroteña para cenar en la patria de Dulcinea, la vecina población toledana de El Toboso. Y el segundo día comenzó con una sesión de coordinación, juegos en el patio del CEIP María Luisa Cañas, desayuno, y una visita a la Bodega SAT “Colomán”, en plena recolección de uva. Y por la tarde, nueva sesión de coordinación y visita guiada a Campo de Criptana.

El jueves 23 de septiembre estuvo enfocado en el viaje a Toledo para realizar visita guiada, reunión con la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para terminar con una cena de despedida en el CEIP María Luisa Cañas tras la que concluyó este segundo encuentro del Programa Erasmus Plus “Creating a Learning Love”, proyecto número KA 229.

OBJETIVOS DEL PROYECTO “CREATING A LEARNING LOVE”

Los objetivos del proyecto, que está basado en el anterior “Step by step”, y dirigido a edades fr entre 4 y 7 años, pretenden el desarrollo de los diferentes alumnos con diferente capacidades, trabajando, entre otras, la memoria y la coordinación o creatividad, a través de juegos divididos en diez categorías.

Para la coordinadora del proyecto y directora del CEIP María Luisa Cañas de Pedro Muñoz, Pilar Rodríguez Buendía, “el fin es que estos juegos se incluyan en la metodología de enseñanza en el aula, dentro de los diferentes proyectos curriculares educativos de los países participantes. Y es que resulta tremendamente enriquecedor y sorprendente, que haya juegos tan similares en países con culturas tan diferentes, que desarrollan las mismas capacidades en todos ellos, y de ahí lo importante que es este proyecto de eramus plus en el que estamos inmersos.”

“Tenemos, explicaba Rodríguez Buendía, juegos de exterior como por ejemplo el balón-tiro, en interior, el famoso y ancestral juego de las sillas, en música, una rallola danzarina que creamos hace unos años en el anterior proyecto, otros que desarrollan la creatividad, como el tradicional “abuelita qué hora es”, que nos hemos encontrado que hay uno exactamente igual en Bulgaria que tiene otro nombre, entonces aquí haremos la modificación que acordemos, entre otros.”

Los centros que integran el programa Erasmus + “Creating a Learning Love”, además del CEIP María Luisa Cañas de Pedro Muñoz (C. Real), por España, son: El “Adnan Menderes Ortaokulu” de Turquía, el “Judg Detska Radost” de La República de Macedonia del Norte, el Kindergarten "Latinka” de Bulgaria, y el “Lohkva Lasteaed” de Estonia.