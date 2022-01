"El Ayuntamiento de Tomelloso no paga bien a sus proveedores”

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Tomelloso, Javier Navarro, ha acusado al equipo de gobierno municipal, de no asumir su responsabilidad y mentir con respecto al pago a proveedores, un asunto por el que los populares preguntaron al concejal de Hacienda en el pleno celebrado este miércoles, tras la publicación de una Resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en el BOE del pasado 12 de enero, sobre un procedimiento extraordinario de pago a proveedores para ayuntamientos que han incumplido el periodo medio de pago, que es de 30 días. Ayuntamientos entre los que, según ha apuntado Navarro, aparece el de Tomelloso.

Navarro, que ha criticado el, según sus palabras, “nulo trabajo del equipo de gobierno” y el “poco o nulo cariño y consideración que presta a los proveedores”, afirma que, “pese a los incrementos de recaudación de IBI; pese a que no ha bajado los impuestos y pese a que no deja de meternos la mano en el bolsillo a los vecinos, resulta que el Ayuntamiento no paga bien a sus proveedores”. Cree Navarro que para el equipo de gobierno, lo importante “es el slogan y la foto y todo lo demás va después”.

Ante esa “evidencia”, ha dicho el portavoz popular, “lo curioso es que el concejal de Hacienda, en lugar de asumir su responsabilidad se limitó en el pleno a presumir de su gestión económica y financiera y de lo bien que paga a proveedores”. Según Navarro, “alguien debe mentir cuando la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local y el PSOE de Tomelloso dicen cosas diferentes. Uno de los dos “miente”, añade, porque la primera asegura “que pagamos más allá de los 30 días de media” y el concejal, “que no tardamos ni nueve días y encima echa la culpa a los técnicos y al proceso de verificación y control de las facturas”.

Navarro también ha criticado, en otro orden de cosas, que el equipo de gobierno “ni siquiera haya comenzado a trabajar” en la bonificación que anunció en octubre pasado para proyectos de eficiencia energética, tanto en obras nuevas como en reformas. Una propuesta que, ha apuntado, presentó dos años antes un vecino “al que no contestaron” y el grupo popular, después, y que finalmente el equipo de gobierno “anunció como suya”, aunque varios meses después, denuncia el portavoz del PP “ni siquiera ha pasado por ninguna comisión”.

Tampoco hay aún, ha lamentado, presupuesto “ni propuesta de presupuesto municipal” para este ejercicio, por lo que ha instado al equipo de gobierno a “trabajar más”.

Navarro se ha referido por último a otras dos cuestiones que también fueron objeto del último pleno: los últimos hundimientos que se han producido en la localidad y que ha calificado de “graves y preocupantes” y la moción de apoyo a los ganaderos.

Con respecto a los hundimientos, el portavoz del PP ha lamentado que no se convocase una comisión de urgencia para informar del tema a los grupos municipales y que el equipo de gobierno se limitase “a echar la culpa a los vecinos de las viviendas afectadas”. Solicitan los populares que se revise el informe técnico elaborado tras el derrumbe del año pasado de tres viviendas, se reevalúe el riesgo de propagación de los hundimientos y se informe a los vecinos de todo ello”. A su juicio, un Ayuntamiento como el de Tomelloso “debería asumir responsabilidades e ir por delante y va por detrás, de largo”.

Por último, ha criticado el “lavado de imagen” que, asegura, hicieron en el pleno el concejal de Agricultura, Álvaro Rubio y el teniente de alcalde, Iván Rodrigo, “al inefable e indigno ministro de Consumo, Alberto Garzón” tras sus declaraciones sobre el sector ganadero al que, según Navarro, hacen “un flaco favor obviando el importante daño” que esas declaraciones suponen y que posicionan a los ganaderos “como unos chapucero y un sector de mala calidad".