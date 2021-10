El Ayuntamiento de El Toboso oferta una amplia variedad de actividades deportivas y culturales

El Ayuntamiento de El Toboso ha ofertado un amplio programa de actividades deportivas y culturales dirigidas a niños, jóvenes y adultos, que arrancarán el próximo mes de octubre.

Clases de fitness, gimnasia para mayores, ballet, flamenco, baile moderno, bodyjam y escuelas deportivas de pádel y fútbol, además de escuela de inglés, club de lectura y talleres de entretenimiento y lectura para adultos, son las propuestas que se han diseñado con el fin de promover los hábitos saludables y el ejercicio físico entre la población, además de fomentar la lectura y el dominio del inglés.

La alcaldesa toboseña, Pilar Arinero, ha explicado que “desde el Ayuntamiento se ha organizado un amplio abanico de posibilidades para intentar cubrir todos los gustos y animar a más gente a hacer deporte, a leer o a aprender idiomas”.

Entre las novedades de este año se encuentra la puesta en marcha de la Escuela de Danza ‘El Toboso’ que ofrecerá clases de ballet, flamenco y moderno, para todas las edades y todos los niveles.

Todas las actividades se pondrán en marcha en el mes de octubre y aún está abierto el plazo de inscripción. Concretamente, las personas que deseen asistir a clases de ballet, flamenco o moderno, deben inscribirse llamando al 665 472 407. En cuanto al bodyjam, que incluye k-pop, Funky y latino para niños de 8 a 12 años y jóvenes a partir de 13 años, las inscripciones deben realizarse llamando al 925 19 70 77 o 925 19 73 81.

Las clases de gimnasia de mantenimiento para mayores, que es una de las actividades más demandadas por los beneficios que tiene para las personas de la tercera edad, se impartirán los martes, jueves y viernes, de 16,30 a 17,30 horas; o los martes y jueves, de 17,30 a 18,30 horas. Esta actividad, que forma parte del programa ‘Tu salud en marcha’ de la Diputación de Toledo, tiene un coste de 8 euros al mes si se elige el grupo de tres días a la semana; y 6 euros mensuales si son dos días a la semana. Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 925 197 077.

Por su parte, las clases de fitness se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes, en horario de 18,00 a 19,00 y de 19,00 a 20,00 horas. El precio es de 19 euros al mes y las personas que deseen inscribirse pueden hacerlo llamando al 925 197 077.

El Ayuntamiento también ha vuelto a ofertar las escuelas deportivas de fútbol, baloncesto, pádel/tenis, voleibol, ajedrez y multideporte, aunque las dos modalidades más demandadas, son pádel/tenis y fútbol. Las familias interesadas en estas últimas aún pueden inscribir a sus hijos. El precio es 23,50 euros para todo el curso.

Arinero ha animado a los toboseños y toboseñas a inscribirse en las diferentes actividades “porque, lógicamente, si no se cubre un mínimo de plazas no podrán llevarse a cabo”. “El Toboso es un pueblo pequeño y es difícil completar grupos, pero desde el Ayuntamiento ofrecemos todas las posibilidades para que los toboseños y toboseñas no tengan que recurrir a otros pueblos para acceder a estas clases y servicios”.

Escuela de inglés y club de lectura

Por otro lado, el Ayuntamiento de El Toboso a través de la academia ‘Get Brit!’, quiere poner en marcha la Escuela Municipal de Idiomas. Las personas inscritas podrán participar en el sorteo de becas gratis para todo el curso y cheques regalos de 30 euros para gastar en el comercio local.

Asimismo, este año también estará funcionando el taller de entretenimiento y lectura para adultos, que será los jueves de cinco a seis de la tarde, e incluirá lectura de prosa y poesía en voz alta, juegos de palabras, juegos de ingenio y vocalización.

La oferta de actividades culturales para este curso se completa con el Club de Lectura ‘Ínsula Barataria’, que estará en marcha los miércoles, de cinco a seis de la tarde, dirigido por Margarita

María Rosa Gómez y coordinado desde la Biblioteca Pública de El Toboso.