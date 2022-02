Alcázar se vuelca con la lucha contra el cáncer bajo el lema “Por unos cuidados más justos"

LEER MÁS La Salud Es Lo Que Importa 02/02/2022

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se ha sumado hoy al Día Mundial contra el Cáncer con la lectura del manifiesto conmemorativo promovido por la Asociación Española contra el Cáncer. El acto ha tenido lugar en la plaza de España con la asistencia de la alcaldesa, Rosa Melchor, las concejalas de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Isabel Abengózar y Patricia Benito, respectivamente, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcázar de San Juan, Enrique Lubián y otros miembros de la asociación.

La alcaldesa, Rosa Melchor, ha sido la encargada de leer el manifiesto conmemorativo que este año lleva el lema “Por unos cuidados más justos”. El manifiesto comienza afirmando que “el cáncer es igual para todos pero no todos somos iguales frente al cáncer, la solución es la equidad”. Y es que pone de manifiesto que no todas las personas tienen las mismas oportunidades a la hora de prevenir y detectar precozmente el cáncer, como el de colon “hay comunidades autónomas donde no han conseguido que toda su población de riesgo tenga acceso al programa de cribado o que no están lo suficientemente protegidos frente al humo del tabaco con la aplicación de la ley, ya que en algunos sitios es muy laxa”.

El manifiesto también hace referencia a la necesidad de aumentar la investigación de aquellos tumores a los que menos recursos se dedican para aumentar así el índice de supervivencia, “por lo que las personas a las que se les diagnostica un tipo de cáncer de los menos investigados, no tienen las mismas oportunidades de sobrevivir que quienes tienen un diagnostico precoz”.

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcázar de San Juan, Enrique Lubián manifestaba que desde la AECC “pretendemos ayudar a salvar la vida a unas 200.000 personas hasta el año 2025” con un trabajo basado en la prevención del consumo de alcohol y tabaco, el fomento de hábitos de vida saludable y de la práctica deportiva. Para ello realizan actividades a lo largo del año con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.